Le piante grasse sono ideali per chi ama avere sul proprio terrazzo uno spazio fiorito e verde tutto l’anno, senza troppe preoccupazioni.

Ovviamente non tutte le piante resistono a tutte le condizioni climatiche a cui le sottoponiamo, dobbiamo invece valutare molto bene prima di prenderle.

Se siamo alla ricerca della pianta giusta da prendere, e non sappiamo quale scegliere, sveleremo questa pianta dalle numerose proprietà benefiche che ci sorprenderà.

È questa la straordinaria pianta grassa che tutti dovremo avere sul nostro terrazzo

La protagonista del nostro articolo è una pianta apprezzatissima da tutti per le sue caratteristiche straordinarie, l’aloe vera.

È molto facile reperirla in commercio, recandoci nei vivai specializzati; una volta ambientata nel nuovo spazio, inizierà a produrre rapidamente nuove piantine in abbondanza.

Questa pianta è sorprendente per la sua crescita vigorosa, caratterizzata da foglie di una affascinante tonalità verde-blu, adatta ad abbellire i nostri spazi esterni.

È una pianta ornamentale e decorativa, oltre che per le foglie anche per gli alti steli fioriferi che solitamente produce durante l’estate.

Cure

L’Aloe Vera non richiede particolari attenzioni, l’importante è scegliere bene la posizione in cui la porremo che dovrà essere in un luogo luminoso e soleggiato.

Nelle zone più calde d’Italia cresce molto bene anche in posti più riparati, approfittiamone quindi per proteggerla, soprattutto nelle ore pomeridiane.

È bene lavorare il terreno su cui cresce la nostra pianta, aggiungendo della sabbia e, sul fondo, dell’argilla espansa.

Non necessita di molta acqua, infatti dovremo ripararla in caso di forti piogge, oltre ad assicurarci che il terreno sia ben asciutto e drenato.

È definita una pianta miracolosa e un elisir di lunga vita; di essa viene utilizzata soprattutto la parte interna delle sue foglie.

Al loro interno si trova un gel trasparente che è una sostanza utilizzata per uso topico oppure come ingrediente principale per numerose preparazioni cosmetiche.

Eventuali marciumi, la cocciniglia e il ragnetto rosso sono i più temuti nemici per la nostra pianta e bisogna badare bene di prevenirne l’arrivo.

