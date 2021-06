Pubblicato il bando “Dopo di noi” a sostegno dei disabili con handicap grave. Sono aperte le domande per l’assegno alle persone con disabilità grave Legge 104. A pubblicare l’avviso l’ente d’ambito Frentano n. 11 che prevede alla raccolta delle domande e all’assegnazione. Il contributo è concesso per la progettazione e realizzazione di interventi che favoriscono le persone con handicap grave. Inoltre, per fare richiesta i disabili non devono avere sostegno familiare.

Aperte le domande per l’assegno alle persone con disabilità grave Legge 104

I fondi destinati al contributo sono circa 332.712 euro e sono recuperati anche i Fondi non utilizzati negli anni 2016, 2017 e 2018. Inoltre, l’autorizzazione per la rimodulazione è rilasciata dalla Regione Abruzzo.

Il contributo è destinato alle persone con handicap grave prive del sostegno della famiglia. I beneficiari devono risiedere nell’ambito sociale n. 11 Frentano. Devono essere in possesso di un’età di diciotto anni in su e di un ISEE ordinario valido.

L’assegno è destinato a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento. Oppure, da patologie connesse alla senilità. Inoltre, i beneficiari devono essere in possesso del verbale Legge 104/92 ai sensi dell’articolo 3 comma 3. Requisito fondamentale è quello di non avere nessun sostegno della famiglia poiché mancanti di entrambi i genitori. Oppure, genitori non in grado di fornire assistenza adeguata.

Dove presentare la domanda?

Per richiedere il contributo deve essere presentata domanda secondo un modello prestabilito dal bando di concorso. Il modello e tutte le istruzioni sono scaricabili dal sito del Comune di Lanciano al bando “Dopo di noi”.

La domanda comprensiva di tutta la documentazione può essere consegnata a mano. La consegna si deve effettuare presso lo sportello comunale del Segretariato sociale dei Comuni facente parte dell’ente d’ambito Frentano n. 11. Oppure, è possibile inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo del Comune di residenza. La domanda per beneficiare del contributo si deve presentare entro e non oltre il giorno venerdì 9 luglio 2021 ore 12.00

