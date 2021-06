Il nostro Ufficio Studi nelle precedenti analisi pubblicate su queste pagine, dopo aver indicato di acquistare fra 5 mila e 8 mila euro, nelle ultime settimane, con guadagni davvero straordinari, ha chiuso tutte le posizioni al rialzo sulla criptovaluta. Cosa attendere da ora in poi e quale strategia poter applicare sia di breve, che medio e lungo termine?

Il Bitcoin (BTC EUR), da inizio anno ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 54.229,70. In questo momento, quota a circa 28.727. Dove sono dirette da ora in poi le quotazioni?

Ecco il nostro consiglio operativo che andremo poi ad argomentare nei prossimi paragrafi:

la discesa del Bitcoin è ancora in corso e non è il momento di comprare la criptovaluta.

Cosa è successo nelle ultime settimane?

Dopo che nella settimana del 12 aprile è stato segnato il massimo annuale è iniziata una discesa verticale, intervallata da qualche rimbalzo di pochi giorni. A fine maggio, il segnale ribassista ha subito un’ulteriore conferma. Infatti, la chiusura del mese inferiore ai 38.891 ha confermato uno swing ribassista di medio lungo periodo.

Quali sono i livelli da monitorare da ora in poi?

Nel breve termine, potrebbero essere possibili rimbalzi fino all’area 38.400 ma al momento, le probabilità che nei prossimi 3/6 mesi, questo livello possa essere superato sono davvero molto basse. Come scritto in un’analisi precedente, proprio quest’ultimo livello. fungerà da forte resistenza al rialzo di medio e lungo termine. Fino a quando non si assisterà ad almeno una chiusura settimanale superiore a questo prezzo, saranno possibili ribassi nei prossimi 12/18 mesi verso l’area 22.000 e poi 12.900 se non fino a 7 mila euro. Sconsigliamo quindi, non solo acquisti in ottica di medio lungo termine ma anche accumulazione dei prezzi. Il consiglio è di rimanere Flat in attesa di sviluppi.

Come al solito si procederà per step.