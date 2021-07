Veder crescere le piantine che abbiamo seminato con cura nell’orto o nel giardino di casa è una gioia per gli occhi. Per ottenere il miglior risultato dovremo prestargli cure e attenzioni costanti e utilizzare i prodotti migliori. Non sempre però tutto questo può bastare. Se vogliamo un ulteriore aiuto per salvaguardare le nostre colture, potremmo rivolgerci alla natura.

Infatti vi sono alcuni insetti importantissimi per le nostre piante e che danno una grossa mano in nostra assenza. Per esempio, api e coccinelle offrono un contributo non indifferente e dovremmo imparare ad apprezzarli ed abituarci a vederli girare nei nostri spazi aperti.

Due animaletti da non scacciare

Le coccinelle sono totalmente innocue per l’uomo e svolgono un compito importante nell’orto. Infatti, sono predatori naturali di fastidiosi parassiti come gli afidi. Questi ultimi solitamente nidificano tra le nostre colture e si cibano delle foglie delle piante, facendole marcire.

Nella stessa misura le api, così come i meno noti sirfidi alle quali assomigliano molto, sono insetti impollinatori. Ciò significa che svolgono una funzione indispensabile per la riproduzione delle piante, poiché fecondano quei fiori che produrranno frutti.

Api e coccinelle sono utilissime per orto e giardino e basta questa pianta aromatica per attirarle

Dunque, api e coccinelle sono utilissime per orto e giardino e basta questa pianta aromatica per attirarle. Si sta facendo riferimento al semplice e utilissimo timo. Seminando o affiancando a fiori e verdure quest’erbetta potremo infatti favorire la presenza costante di questi amici delle piante.

Le coccinelle gradiscono parecchio il profumo del timo, che al contrario non piace ad alcuni generi di parassiti. I suoi fiori, visibili in genere tra maggio e luglio, sono poi ricchi di nettare e molto amati dalle api che giungono per impollinarli.

Per approfondire

