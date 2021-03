Il mondo della moda ha eletto un altro colore come must-have di stagione. Ed è proprio questo il secondo colore da indossare per la primavera-estate 2021. Il primo lo avevamo già visto in un precedente articolo, per recuperarlo cliccare qui, ora invece scopriamo il secondo. La primavera sarà veramente la stagione dei colori pastello, ma non di quelli banali come ad esempio l’azzurro, il rosa o il giallo. Saranno delle nuance un po’ particolari.

Il lilla

Il lilla: infatti è proprio questo il secondo colore da indossare per la primavera-estate 2021. Non è rosa, non è viola, non è glicine né malva: è semplicemente lilla. Colore vivace, allegro, romantico, che non stufa e che si abbina perfettamente con quasi tutto. Ed è perfetto per tutte le donne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo ora qualche riferimento all’interno delle passerelle Primavera-Estate 21

Ha detto addio ai social, ma in sfilata non sbaglia un colpo. Così Bottega Veneta, disegnata dal designer Daniel Lee, sta stravolgendo il mondo della moda. Tra maxi cappotti con frange, colori audaci e silhouette lineari non manca assolutamente il lilla. Infatti si può trovare su short, top, borse, collane e scarpe.

Valentino propone dei top in georgette e midi dress kaftani in heavy lace color lilla. Gucci invece inserisce nella sua offerta dei gilet corti in maglia con motivo GG traforato lilla, un bellissimo long dress imperiale, sempre lilla, e una gonna in organza di seta con spacco.

Le proposte lilla però non si fermano qui

Infatti ogni trend di stagione si trova sia nei brand che sfilano sia nel mondo del fast fashion. E così le proposte di quest’ultimo non tardano ad arrivare sulle vetrine dei grandi negozi. Mango propone top e pantaloni lilla. Zara degli avvolgenti dress, mentre H&M gioca con le camicie e le giacche primaverili. Ed ecco allora il secondo colore che andrà di moda in questa primavera-estate 2021.