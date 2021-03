L’utilizzo della carta durante la vita di tutti i giorni è fondamentale per tutti nonostante l’avanzare della tecnologia abbia ridotto l’uso della carta stampata.

Senza che ce ne accorgiamo, cestinarla o sprecarla risulta essere all’ordine del giorno mentre potremmo riutilizzarla in modo creativo per dare vita a nuovi oggetti.

Infatti in pochi sanno come riciclare la carta di giornale. Proponiamo, allora, qualche idea interessante che ci può essere d’aiuto nella nostra vita quotidiana.

Per chi non lo sapesse la carta di giornale è in grado di assorbire gli odori e persino i liquidi del nostro frigo.

Cerchiamo di ricordarci di cambiare periodicamente il giornale per mantenere il frigo sempre pulito.

La carta protegge la nostra casa dalle macchie se la utilizziamo mentre facciamo lavori fai-da-te come dipingere le pareti o i nostri mobili.

Può essere anche usata al posto delle spugnette quando dobbiamo pulire vetri e specchi. Prendiamo qualche foglio accartocciato e il detergente che preferiamo per pulire i nostri vetri: brilleranno.

Se avessimo a casa dei frutti che sono ancora acerbi si può provare ad avvolgerli in qualche foglio di carta. Vedremo che in breve inizieranno a maturare molto più velocemente.

La carta si può persino utilizzare per foderare i cassetti dove solitamente riponiamo la nostra verdura o anche la frutta.

Inoltre i giornali possono essere riutilizzati per accendere il nostro camino. Basterà arrotolare i fogli che in questo modo inizieranno a bruciare lentamente.

Per far risplendere l’acciaio del piano cottura della cucina prenderemo qualche foglio di giornale, arrotoliamolo e bagniamolo con un po’ di acqua e aceto. Vedremo che risultati!

Invece, se abbiamo un giardino, potremo utilizzare la carta per trapiantare le piante grasse. È molto semplice, avvolgiamole con tanti fogli, questo impedirà di pungerci o ancora farci del male.

Come anticipato, dunque, in pochi sanno come riciclare la carta di giornale. Eppure le idee sono davvero tante: perché non proviamo a metterle in pratica?