Più utilizziamo un determinato strumento, più questo si sporcherà con maggiore facilita e frequenza. Del resto è un concetto semplicissimo, e quindi facilmente comprensibile. Eppure molti si stupiscono con quanta velocità gli oggetti, in particolare quelli della cucina, tendino a rovinarsi. Prime fra tutti pentole e padelle, che già dopo qualche mese di utilizzo cominciano a mostrare i primi segni di grasso e bruciature.

Rallentare ma non risolvere

Per quanto ci possiamo impegnare a cercare di non rovinarle, le pentole e le padelle andranno inevitabilmente a mostrare i segni del tempo. E non soltanto a causa del continuo contatto con la fiamma, ma anche per tutti gli alimenti che continuamente ci mettiamo dentro. È vero che abbiamo delle armi a nostra disposizione, quali ad esempio tenere la fiamma bassa e comprarne diverse di modo da non usare sempre le stesse. Ma questi sforzi serviranno, al massimo, a rallentare il processo. E non ad evitarlo.

Questa crema sgrassante rivoluzionaria farà tornare le pentole luccicanti e pulite come nuove

Infatti in questi casi l’unica arma veramente efficace sarà un prodotto, o meglio ancora un composto, in grado di sgrassare le pentole ed eliminare così i residui di sporco. Come molti ben sapranno sul mercato si può trovare di tutto, noi oggi però vogliamo consigliare ai nostri Lettori una soluzione naturale. Da creare tranquillamente nella comodità di casa, tramite l’unione di due ingredienti.

Vediamo infatti in che modo questa crema sgrassante rivoluzionaria farà tornare le pentole luccicanti e pulite come nuove. Il composto che presentiamo oggi non è altro che il risultato dell’unione di due ingredienti super efficaci quando si tratta di pulizie, ovvero l’aceto e l’amido di mais. Basterà infatti mescolarli insieme all’interno di un recipiente, fino a che non si creerà una crema abbastanza densa da poter essere utilizzata. A quel punto dovremo versarla all’interno delle pentole e con l’aiuto di una spugna strofinarla sul fondo per bene. I risultati saranno incredibili, nonché velocissimi nel farsi notare.