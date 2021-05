A prima vista può sembrare un accessorio da nulla, ma in cucina la vita senza presina è un inferno. Grazie a questo piccolo oggetto, afferrare padelle e pentole roventi è facile e comodo e non comporta alcun rischio. Tantissime forme, colori, ma sempre realizzate con tessuti non sintetici che a contatto con il calore potrebbero scaldarsi troppo. La collezione varia dalle presine da combattimento e quelle con i fronzoli da decorazione. Insieme ai guanti da forno, riempiono i cassetti e le pareti delle cucine. Servono sempre perché in qualche modo si distruggono, tra fuoco, strappi e macchie di cibo. Per cominciare a risparmiare si potrebbero realizzare facilmente in casa, con pochi elementi.

Tessuti, imbottiture, ago e filo

Non si compreranno mai più presine per la cucina perché realizzarle con il fai da te sarà un gioco da ragazzi fattibile in poche mosse. Per realizzare l’esterno delle presine da battaglia, utili a non fare scottare, si dovranno recuperare per casa vecchie lenzuola o stoffe, camicie dismesse. L’importante è che siano in puro cotone, non importa il tono o il colore. Per l’imbottitura sarà necessario avere un vecchio asciugamano, oppure una vecchia spugna, doppio feltro o ovatta sintetica. Prendiamo dal kit cucito delle forbici, ago e filo, che serviranno a completare la presina fai da te. Chi sarà più esperto e pratico potrà anche utilizzare la macchina da cucire.

Assemblaggio

La presina, per essere comoda e funzionale, non deve essere troppo spessa né troppo sottile. Valutare, a seconda dell’imbottitura che si mette, la quantità di strati da inserire. Stessa cosa per il tessuto esterno, se è troppo leggero, si dovranno usare 2 strati. Si procede tagliando la stoffa e l’imbottitura, formando dei quadrati da 20 cm, per poi sovrapporli uno sopra l’altro. Il tessuto esterno dovrà essere posizionato alla base e in cima al rovescio, in mezzo sarà inserita l’imbottitura scelta. Si può procedere a cucire 3 lembi del quadrato stratificato, senza essere perfetti con dei punti a zig zag. Il quarto lato si lascerà scucito, così da poter rigirare il lavoro e chiuderlo con ago e filo alla fine.

Ecco perché non si compreranno mai più presine per la cucina perché realizzarle con il fai da te sarà un gioco da ragazzi.