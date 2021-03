Accade sempre nel momento meno opportuno che il sugo, che di solito è il nostro cavallo di battaglia in cucina, risulti completamente inutilizzabile in quanto “brodoso”. In questo caso diventa impossibile fare in modo che leghi con gli altri ingredienti. Tuttavia non c’è bisogno di disperarsi. Ecco tutti i trucchetti per addensare un sugo troppo liquido in poche e semplici mosse.

I motivi per cui un condimento non è della giusta densità sono molteplici. Magari abbiamo aggiunto una quantità eccessiva di liquido durante la cottura. Oppure la materia prima utilizzata, nel caso ad esempio dei pomodori o delle verdure, risulta eccessivamente ricca di acqua.

Farina, fecola di patata o amido di mais

La soluzione consiste nell’unire al sugo un addensante naturale, affinché questo possa raggiungere la giusta densità. Aggiungere dunque un cucchiaio di farina, fecola di patata o amido di mais ci consente in poche mosse di trasformare un condimento brodoso in un sugo perfetto. Una volta addizionato al composto uno di questi ingredienti, secondo le nostre disponibilità e preferenze, lasciamo cuocere a fuoco basso per qualche minuto. In questo modo l’addensante scelto attirerà i liquidi in eccesso. Si otterrà quindi una consistenza perfetta per condire i nostri piatti.

Concentrato, parmigiano e patate

Quando il sugo contiene del pomodoro un trucchetto per renderlo più denso è quello di aggiungere del concentrato. In alternativa si potranno utilizzare anche dei formaggi da grattugiare, ad esempio il parmigiano. Il segreto, in questo caso, per non alterare il gusto della salsa è quello di dosarne la giusta quantità. Quando invece la preparazione non prevede l’impiego del sugo di pomodoro, una maniera per migliorarne la densità è adoperare della panna da cucina.

Infine, un ultimo trucchetto che vale per qualsiasi tipo di preparazione, addirittura utilizzabile anche per addensare le zuppe. Ebbene il contenuto di amido presente nelle patate le rende in grado di assorbire i liquidi in eccesso dei sughi. Basterà quindi sbollentare una patata in acqua bollente. Una volta cotta, sbucciarla e schiacciarla con la forchetta fino ad ottenere una purea grossolana. Quindi aggiungerla al composto. Con questo semplice metodo il sugo raggiungerà la giusta cremosità, lasciando invariato il sapore.

Abbiamo dunque svelato tutti i trucchetti per addensare un sugo troppo liquido in poche e semplici mosse.

