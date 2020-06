In pensione senza contributi? Si può?

Quando il cittadino non ha mai lavorato oppure ha lavorato ma non ha mai versato i contributi può andare in pensione?

Per ricevere la pensione è necessario aver versato i contributi? Questi i dubbi ai quali cercheremo di rispondere.

Nel nostro sistema pensionistico chi non ha versato i contributi non ha diritto alla pensione!

Tuttavia, esistono dei trattamenti assistenziali riconosciuti dall’Inps per coloro che al raggiungimento dell’età pensionabile soddisfano determinati requisiti. Vediamo quali.

Chi non può beneficiare del trattamento previdenziale perché non ha versato i contributi può beneficiare di altri trattamenti assistenziali.

Vediamo quando è possibile.

Chi ha raggiunto la soglia dell’età pensionabile o si avvicina e non ha versato i contributi previdenziali potrà fare richiesta per l’assegno sociale INPS.

Tra le prestazioni assistenziali, infatti, c’è l’assegno sociale.

L’assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda dell’interessato riservata ai cittadini italiani e stranieri in presenza di determinati requisiti anagrafici e reddituali.

La legge prevede che l’Inps eroghi in favore di coloro che non hanno versato contributi e che siano arrivati all’età pensionabile l’assegno sociale.

I requisiti per l’assegno sociale

Per poter accedere all’assegno sociale bisogna avere i seguenti requisiti:

-aver compiuto i 67 anni di età

-trovarsi in uno stato di difficoltà economica

-non aver versato i contributi

-avere la cittadinanza italiana

-avere la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

A quanto ammonta l’assegno sociale

Per l’anno 2020 l’assegno sociale subisce un aumento ed ammonta ad euro 459,83 al mese.

Aver compiuto i 67 anni di età non è sufficiente per poter beneficiare del trattamento assistenziale.

Infatti, l’assegno sociale viene riconosciuto solo a coloro che si trovano in uno stato di difficoltà economica.

Ossia a coloro il cui reddito è al di sotto di una determinata soglia.

I limiti di reddito

Per aver diritto all’assegno sociale, non si devono superare i 5.824 euro annui. Questa la soglia per le persone sole.

Se, invece, la persona è coniugata la soglia da non superare è di euro 11.649,82

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF

