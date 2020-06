In pensione con pochi anni di contributi si può? Ecco quando

Con la riforma Fornero il sistema pensionistico è cambiato e le regole per andare in pensione sono più dure rispetto al passato.

Oggi, per accedere alla pensione di vecchiaia oltre ai 67 anni di età senza alcuna distinzione tra uomini e donne occorre avere almeno 20 anni di contributi minimi.

Per cui chi non ha avuto la possibilità di raggiungere il minimo di 20 anni richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia è piuttosto preoccupato per il suo futuro.

Quali sono, dunque, le possibilità di pensionamento per chi ha versato pochi contributi?

Si può andare in pensione con pochi anni di contributi? Cerchiamo di dare una risposta a questi dubbi.

I casi previsti dalla legge

Tiriamo sin da subito un sospiro di sollievo.

Esistono, infatti, delle eccezioni che consentono ai lavoratori che non hanno raggiunto i 20 anni di contributi di poter accedere alla pensione ma sono davvero remote.

In presenza di determinate condizioni, è possibile accedere alle deroghe Amato introdotte con la riforma Fornero e tutt’oggi in vigore nel nostro sistema pensionistico che potrete leggere cliccando qui.

Con le deroghe è possibile andare in pensione con solo 15 anni di contributi.

Pensione con solo 5 anni di contributi

Al di là delle tre deroghe Amato e quando non si è in possesso neanche di 15 anni di contributi è possibile accedere alla pensione con soli 5 anni di contributi.

Parliamo della cd. pensione di vecchiaia contributiva.

La pensione di vecchiaia contributiva

La pensione di vecchiaia contributiva è tra le misure previdenziali quella che permette di lasciare il lavoro più tardi.

Ma è anche quella che chiede meno anni di contributi versati in assoluto.

La pensione di vecchiaia contributiva richiede i seguenti requisiti:

-71 anni di età

-5 anni di contributi

-nessun contributo versato prima del 1°gennaio 1996

-l’importo dell’assegno pensionistico deve essere almeno di 1,5 volte il minimo sociale INPS

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia contributiva coloro che:

-possiedono contributi soltanto nella gestione separata o hanno optato per il computo della contribuzione in questa gestione

-coloro che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo

