I lampadari sono sempre un punto dolente per le pulizie di primavera soprattutto se sono delicati come quelli in vetro o in cristallo. È vero che si tratterebbe di un’operazione che si svolge al massimo due volte l’anno ma dover smontare i lampadari è pericoloso oltre che noioso. Ecco allora che possiamo utilizzare dei trucchi per pulire i lampadari senza la fatica di smontare le singole gocce o addirittura i bracci del candeliere.

In occasione delle pulizie di primavera, ecco 3 trucchi per pulire un lampadario a goccia in vetro o cristallo senza smontarlo

Aceto e bicarbonato meglio di no. Molti consigliano di realizzare uno spray di acqua e aceto o acqua e bicarbonato. Sebbene ingredienti naturali e portentosi per altri utilizzi, per i lampadari presentano dei problemi. La miscela di acqua e aceto, se vaporizzata direttamente sulla sospensione, potrebbe rivelarsi aggressiva per le parti dorate che troviamo spesso in questi lampadari. La pasta di acqua e bicarbonato, invece, potrebbe funzionare solo se smontiamo le singole gocce e le laviamo “a terra” per poi rimontarle. Utilizzandola invece mentre siamo sulla nostra scala per pulire le gocce, richiederebbe troppo fatica per togliere gli aloni bianchi del bicarbonato.

La sicurezza prima di tutto

Per pulire i lampadari è necessario prestare attenzione a poche regole fondamentali. Innanzitutto bisogna interrompere la corrente elettrica con l’interruttore generale, non basta spegnere quello della stanza. Inoltre quando si lavora in altezza bisogna essere ben saldi sulla scala, pertanto consigliamo le scalette con gradini larghi. Se proprio dovessimo smontarne le gocce, poi, meglio fare alcune foto prima per ricordare come fossero montate.

Come pulire il lampadario in vetro con una miscela fai da te

Posizioniamo per terra sotto il lampadario un plaid in modo da raccogliere la polvere e lo sporco che cadrà. Inoltre attutiremo il colpo nel caso in cui qualche catena di gocce cadesse accidentalmente. Ora prepareremo una soluzione di alcol isopropilico e acqua con una proporzione di 1 a 4. Quindi una tazza di alcol isopropilico e quattro di acqua. L’alcol isopropilico viene utilizzato anche per pulire i componenti elettronici grazie alla sua caratteristica di asciugatura rapida. Utilizziamo un panno in microfibra in modo che non lasci pilucchi e passiamo le gocce una ad una. Splenderà in un solo passaggio.

Per mantenerlo più pulito a lungo

Spolveriamolo di frequente con un piumino in lana d’agnello dotato di prolunga, almeno una volta alla settimana.

In occasione delle pulizie di primavera, ecco 3 consigli utili per avere lampadari puliti e splendenti con poca fatica.

Approfondimento

Igienizziamo spesso con bicarbonato e acido citrico ma per le pulizie di primavera non va dimenticato questo covo di acari