Il caffè è il nostro miglior rinforzo per affrontare la giornata. È una carica di energia che ci tiene costantemente in moto e, tra l’altro, fa anche bene alla salute. Diversi studiosi sono convinti sul fatto che il caffè allunghi la vita, proprio per i suoi effetti positivi. Ma come si sa per qualsiasi cibo o bevanda, abbondare non fa mai bene. L’assunzione in modo spropositato di questa bevanda provoca un deficit di una specifica vitamina, secondo un nuovo studio. La mancanza di quest’ultima sarebbe la causa dell’indebolimento delle nostre difese immunitarie.

In molti sono preoccupati da questo nuovo studio scioccante per cui bere tanto caffè ci mette a serio rischio contro virus e infezioni

Ci sono tanti buoni motivi per bere il caffè, ma in generale lo si fa per piacere, per l’effetto energico o per tradizione. È la bevanda preferita dagli studenti e dai lavoratori, ma si estende a tutte le fasce di età. La cadenza con cui lo si prende ogni giorno in Italia varia anche su base regionale. È risaputo, infatti, che al Sud sono molto più dediti alla “tazzulella”. Purtroppo, l’abbondanza non fa bene. Ecco perché.

Poco fa bene, troppo non tanto

Secondo questo studio bere troppo caffè può portare alla mancanza di una vitamina essenziale per il nostro corpo, la vitamina D. La sua presenza svolge un ruolo non da poco. Rinforza il sistema immunitario, rendendoci meno esposti a virus, malattie ed infezioni. Con la attuale pandemia questa mancanza ci potrebbe mettere a serio rischio. Ecco perché in molti sono preoccupati da questo nuovo studio scioccante per cui bere tanto caffè ci mette a serio rischio contro virus e infezioni. Fortunatamente è possibile integrarla attraverso l'esposizione solare. Una camminata prolungata all'aperto ogni giorno è altamente indicata per mantenere stabili i livelli di vitamina D.