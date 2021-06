Sentirsi belle come siamo è fondamentale per vivere una vita serena e felice. Con tutte le pressioni imposte dalla società sembra impossibile andare bene essendo sé stesse.

Ecco come possiamo fare per avere dei suggerimenti a portata di mano che ci vengono dalla saggezza di donne che hanno vissuto più di noi. Non avremo più bisogno di sentirci soffocare dagli standard sociali ormai sempre più distorti.

Se vogliamo essere sempre belle naturalmente ecco i 7 suggerimenti della nonna da seguire e applicare ogni giorno della settimana per risplendere come delle principesse

Prendiamo una settimana tutta per noi e ogni giorno applichiamo dei gesti di bellezza. Li ripeteremo poi senza fatica durante tutto l’anno a venire, finché saranno parte integrante della nostra routine quotidiana.

Vediamo quali sono questi 7 gesti di bellezza:

cominciamo con i capelli, per una chioma da sirena occupiamoci della brillantezza mettendo 1 cucchiaio di aceto di sidro bio in un bicchiere d’acqua. Deve essere utilizzato per il risciacquo dopo lo shampoo;

per un effetto bella cera garantito mettiamo una riga di rossetto sulle guance da sfumare per dare colorito al nostro viso;

invece, per delle labbra dolci e succose mischiamo un po’ di miele e zucchero in uguali quantità e massaggiamo dolcemente per un magico scrub per le labbra;

infine, per i pori della pelle dilatati mischiamo un bianco d’uovo e applichiamolo sulla zona T lasciando in posa per 15 minuti.

Ecco gli ultimi 3 rimedi eccezionali per una settimana all’insegna della bellezza

Continuiamo con questi consigli fai da te con gli ultimi 3 rimedi:

matita per il trucco: per aiutare la nostra matita (nota come kohl) a non spezzarsi mettiamola la sera in frigo;

per uno struccante naturale al top prepariamone uno in casa con oli vegetali o un yogurt;

per dei denti bianchissimi sfreghiamoli più volte a settimana con delle foglie di salvia o con una fragola schiacciata.

