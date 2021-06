Le piantine di limone sono la scelta ideale se si desidera coltivare in casa o in balcone e non si ha particolare dimestichezza con il giardinaggio.

Infatti, anche per chi non ha un ottimo pollice verde, questa pianta è in grado di regalare grandi soddisfazioni.

In questa mini guida della sezione Casa e Giardino Noi di ProiezionidiBorsa sveleremo qual è il segreto per avere delle splendide piantine di limone ideali per profumare casa.

Come piantare i semi di limone

Per dare vita alla pianta bisogna partire dal frutto. Dopo aver spremuto un limone bisogna raccogliere tutti i semi e sciacquarli con cura sotto l’acqua corrente. In questa fase bisogna osservare attentamente i semi del frutto e scegliere quelli più integri. In questo modo si avrà maggiore probabilità che il seme attecchisca.

Per la fase successiva è necessario un recipiente di plastica e dei batuffoli di cotone.

A questo punto questi si dovranno inserire all’interno del recipiente e dovranno essere umidi. Inserire poi i semi tra i dischetti/batuffoli. Ultimo, ma non per importanza, il posizionamento: il contenitore dovrà essere collocato in un luogo dove filtra la luce e dovrà essere coperto, ciò per realizzare una sorta di effetto serra. Il sole non dovrà mai essere diretto. Poi sarà sufficiente la costanza: dovranno, infatti, essere inumiditi ogni giorno avendo cura di non esagerare.

La parte più importante

Per l’ultima fase occorrerà un piccolo vasetto e del terriccio per piante acidofile.

Quando saranno spuntate piccole radici tra i dischetti di cotone inseriti nel contenitore di plastica sarà giunto il momento di piantarli.

Il vasetto dovrà avere due fori sottostanti e essere profondo almeno 20 cm. Inserire il terriccio all’interno del vasetto e fare due fori. Poi inserire i semi in ciascun foro, avendo cura che ce ne sia uno per ogni foro. Questa operazione è la più delicata dell’intero procedimento. Sarà utile una pinzetta con cui si potrà più facilmente posizionare i semi con le radici rivolte verso il basso. Ricoprire tutto con il terriccio.

Dunque, qual è il segreto per avere delle splendide piantine di limone ideali per profumare casa?

Non toccare i semi con le dita e scegliere la giusta dimensione del vaso. Il seme infatti potrebbe non germogliare e risultare floscio perché le nostre dita possono essere sporche, nonostante siano state lavate con il sapone. Pertanto riguarda le dimensioni del vaso, non troppo grande perché potrebbe non garantire le condizioni di giusta umidità. Ma nemmeno troppo piccolo perché potrebbe non assicurare lo giusto sviluppo della pianta.

Invece, in questo articolo si potrà leggere un approfondimento per la potatura dell’albero di limone.