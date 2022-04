Oramai si sta avvicinando un’altra importante festività e con essa le ferie. Questa è un’altra occasione per stare insieme alle persone a cui vogliamo più bene e per passare con loro delle giornate spensierate. Generalmente questi attimi di leggerezza sono vissuti di fronte a una tavola imbandita. Per questo motivo, oggi proponiamo una deliziosa ricetta alternativa da provare tutti insieme. Infatti, non solo pasta e lasagne, ecco il risotto primaverile perfetto per portare gioia e letizia sulle tavole pasquali. Scopriamo insieme come preparare un magnifico e coloratissimo risotto “Arlecchino”.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

320 g di riso Carnaroli;

100 g di burro;

100 g di Grana Padano Riserva;

5 g di erba cipollina;

1 litro di brodo vegetale;

sale q. b.;

1 peperone rosso;

pesto genovese q. b.;

olive Taggiasche denocciolate q. b.;

Grana Padano q. b. (da ridurre in scaglie);

olio extravergine di oliva q. b.;

pinoli freschi.

Non solo pasta e lasagne, ecco il risotto della primavera perfetto per stupire i nostri commensali a Pasqua

Per prima cosa, occuparsi del peperone. Lavarlo e poi metterlo in forno ad arrostire a 180°C per 20 minuti. Una volta pronto, pelarlo rimuovendo anche le altre parti di scarto e poi frullarlo. Aggiustare il sapore con sale e olio e tenere da parte. Nel frattempo mettere a tostare il riso e scaldare il litro di brodo vegetale precedentemente preparato. Mettere man mano il brodo, aggiungendo un pizzico di sale e inserendo la crema di peperone. Intanto, tagliare finemente le olive Taggiasche denocciolate e ridurre il Parmigiano in scaglie.

Continuare ad aggiungere acqua finché non sarà completata la cottura del riso. Questo generalmente avviene intorno ai 15 minuti. Si consiglia di assaggiare in modo da poter controllare la cottura e decidere se si preferisce una consistenza più o meno morbida. Poco prima della fine della cottura, inserire il burro e il Parmigiano per mantecare. Consigliamo di farlo dopo avere tenuto questi due ingredienti in freezer per far sì che lo shock termico crei una deliziosa crema. Se non si volessero usare questi due elementi considerati grassi, suggeriamo di mettere in pratica questo trucco per ottenere lo stesso effetto. Infine basta impiattare e guarnire con i pinoli, le scaglie di grana, le olive e delle gocce di pesto. Lavare l’erba cipollina e tagliarla finemente sopra.

Approfondimento

Questo risotto cremosissimo è il più buono dell’inverno e stupirà tutti grazie alla verdura di stagione e a un ingrediente segreto