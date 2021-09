In questo periodo di fine estate e cambio di stagione molte persone si dedicano alla pulizia profonda della casa e dei suoi angoli. In questa fase è molto importante pulire nel migliore dei modi, così da poter eliminare acari e germi una volta per tutte.

Una zona della casa cui dovremmo prestare molta attenzione è sicuramente la stanza da letto e il letto stesso. Mentre dormiamo, infatti, siamo particolarmente sensibili ed è importantissimo che il letto sia un luogo sicuro e pulitissimo.

Per questo motivo è importante cambiare le lenzuola con una certa frequenza e dormire in ambienti secchi e aerati. Non sempre, però, diamo le giuste attenzioni a questo mobile destinato al riposo per noi estremamente utile. Oggi vedremo, infatti, che in molti si dimenticano di pulire questa parte del letto eppure è importantissimo per evitare rischi. Scopriamo quale.

Come minimizzare la presenza di parassiti e acari

Per avere un letto pulito non è sufficiente avere lenzuola pulite e fresche. Di fondamentale importanza è lo stato del materasso e dei cuscini. È vero che il nostro corpo non entra a diretto contatto con questi oggetti, ma nel caso fossero presenti acari e altri parassiti le lenzuola non sarebbero una protezione sufficiente.

Molto importante è scegliere sempre materassi fatti con materiali ipoallergenici, facilmente lavabili e traspiranti. Potremmo poi rivestirlo con una copertura in materiale anallergico da lavare periodicamente. In questo modo uccideremo i microrganismi come acari e cimici che potrebbero prosperare nell’ambiente poroso del materasso e che potrebbero arrecarci non pochi fastidi, causandoci prurito e morsicature.

Se vogliamo scongiurare la proliferazione di questi piccoli insetti, è bene arieggiare spesso la stanza, in modo da limitare l’umidità della casa.

L’azione più importante che possiamo e dobbiamo fare per evitare i rischi degli acari e altri parassiti è una pulizia approfondita del materasso e dei cuscini. Ogni volta che cambiamo le lenzuola dobbiamo far aerare per almeno mezz’ora i guanciali e i materassi spogli.

Poi dobbiamo passare il materasso e i cuscini con un panno inumidito in acqua bollente (ben strizzato). Sappiamo che gli acari muoiono a 60°C, in questo modo, quindi, elimineremo quelli presenti. Ora lasciamo aerare per un altra mezz’ora in maniera da seccare bene le superfici.

Grazie a questo semplicissimo metodo avremo pulito a fondo il nostro letto, scongiurando pruriti e morsicature.

