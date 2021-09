Parte importante dell’igiene quotidiana è quella orale. Secondo i dentisti, dovremmo lavare i denti e passare il filo interdentale quotidianamente, per minimizzare i rischi di carie e problemi gengivali.

Per una corretta igiene orale è molto importante la scelta dello spazzolino: le setole devono essere quelle giuste in base ai nostri denti e gengive. Dovremo anche scegliere la giusta dimensione di spazzolino, in modo da riuscire a pulire l’intera arcata dentale. Consigliamo sempre di seguire le linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione dentale.

Lo spazzolino è un oggetto che tende a consumarsi molto in fretta e per questo va cambiato di frequente. Quindi, ecco ogni quanto dobbiamo cambiare lo spazzolino da denti secondo la scienza la scienza. Scopriamolo insieme.

Come ottenere il massimo dalla nostra igiene orale

Le setole tendono a consumarsi per l’attrito cui sono sottoposte e finiscono per perdere il potere pulente. Setole usurate e consumate sono meno efficaci per rimuovere la placca. I germi e i batteri, poi, tendono inevitabilmente ad accumularsi, finendo per rendere lo spazzolino un ricettacolo di sporcizia.

Per questi motivi è molto importante tenere pulito lo spazzolino, in questo articolo, poi, abbiamo visto che esiste un solo modo per evitare che i germi del water arrivino sullo spazzolino. Quindi, è importantissimo ricordarsi di buttare via lo spazzolino e di sostituirne con uno nuovo.

Ecco ogni quanto dobbiamo cambiare lo spazzolino da denti secondo la scienza

Secondo le linee guida del Ministero, dovremmo cambiare lo spazzolino manuale massimo ogni due mesi. In questo modo le setole saranno sempre pulite e il loro potere pulente sarà sempre assicurato. Lo spazzolino elettrico, invece, è sottoposto ad un’usura più importante, dunque la testina andrebbe cambiata ogni mese.

Questa durata è, però, relativa. Se ci laviamo i denti più spesso di tre volte al giorno, dovremo cambiare lo spazzolino più spesso. Allo stesso modo, se usiamo uno spazzolino per denti sensibili con setole morbide, queste potrebbero rovinarsi prima.

Per questi motivi è molto importante controllare periodicamente il nostro spazzolino e verificare che sia ancora in grado di spazzolare efficacemente i denti. Se le setole sono tutte storte, è giunta l’ora di buttarlo via.

Inoltre, non dimentichiamoci che in seguito ad un’infezione del cavo orale o anche ad una semplice influenza, dovremo ricordarci di cambiare lo spazzolino. I germi responsabili di quest’infezione potrebbero rimanere nelle setole e farci rischiare recidive.