Sono rare sì, ma possono comunque arrivare e quando lo fanno è un bel problema. Per questo motivo è meglio controllare attentamente il letto, e in caso di cimici da letto in casa ecco cosa non bisogna assolutamente fare. Magari non ci interessa oggi, ma potrebbe interessarci domani. Quindi è sempre meglio non dimenticare, ma chiudiamo questa informazione in una piccola scatola nella nostra testa, dove teniamo tutte quelle informazione che un giorno potrebbero essere utili.

Come riconoscerle

Al contrario delle cugine verdi queste sono rosse. Non si cibano di piante, anzi sono insetti ematofagi. La loro particolarità è che si trovano nella camera da letto. Questo perché sono attratte dal calore che si crea nella stanza quando si dorme e dall’anidride carbonica esalata da chi ci dorme. Se sospettiamo di avere le cimici da letto in casa, ci sono alcune informazioni che potrebbero confermare questa teoria.

La prima cosa da fare è sicuramente controllare il letto: questo significa lenzuolo, coprimaterasso e materasso. Quello che bisogna controllare è se ci sono le feci di questi animaletti. Se abbiamo una lente d’ingrandimento, possiamo anche provare a cercarle. Altro segnale che abbiamo le cimici da letto in casa sono i segni sul corpo. Infatti, abbiamo detto che queste sono ematofaghe e quindi mordono. Sulla pelle lasceranno dei pizzichi rossi che potrebbero creare prurito. Non andiamo nel panico se dovessero pungere perché non sono pericolose e non trasmettono malattie. La cosa noiosa è che sarà necessario fare una bella disinfestazione della stanza, ma non solo.

Cimici da letto in casa ecco cosa non bisogna assolutamente fare

Nel caso in cui dovessimo veramente renderci conto che abbiamo le cimici da letto sul materasso ci sono delle cose da non fare. La prima cosa da evitare assolutamente è fare una disinfestazione fai da te. Affidiamoci a degli esperti, evitiamo in questi casi di fare da soli. Il rischio che non muoiano e che anzi si spargano per il resto della casa è alto.

Non tocchiamo nulla. Infatti la prima cosa che uno pensa di fare è quello di spostare i vestiti da una stanza all’altra e salvarli. Errore. Non lo dobbiamo fare. Lasciamo tutto così com’è. Evitiamo anche di dormire in altre zone della casa. Questo significa divano o altre stanze. E non andiamo a dormire a casa di amici. Infine evitiamo di buttare via gli oggetti perché ci sono delle soluzioni che ne permettono il recupero.

