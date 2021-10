Ogni anno sono tante le giornate mondiali che festeggiamo, come quella dei nonni, della felicità, della pizza e molte altre. Gli argomenti sono i più disparati e riguardano le persone, le cause globali oppure l’ambiente, ma non solo.

Forse quelle che ci piacciono di più sono le giornate mondiali che celebrano il cibo, perché abbiamo una stupenda occasione per sbizzarrirci in cucina. Senza contare che il cibo può essere strepitoso non solo per il palato, ma anche per la cura del nostro corpo. Per esempio, ecco come ottenere una pelle perfetta con questo ingrediente che non butteremo mai più via.

Inoltre, possiamo divertirci a fotografare e condividere sui social le nostre ricette preferite preparate con le nostre mani.

Ecco cosa festeggiamo il 25 ottobre e perché in tantissimi stanno usando questo hashtag sui social

Il 25 ottobre, in particolare, è la Giornata Mondiale della Pasta o World Pasta Day, durante la quale tutto il mondo celebra questo alimento tipico della nostra dieta mediterranea.

Nel 2021 siamo arrivati alla 23esima edizione di questa giornata mondiale a cura dell’Unione Italiana Food e IPO – International Pasta Organisation.

Sempre più chef, enti, ristoratori e influencer partecipano con le loro ricette più originali, come dimostra il fatto che l’hashtag “#worldpastaday” su Instagram è presente in più di 51 mila post.

Quest’anno, però, c’è anche un altro hashtag che in tantissimi stanno usando sui social per celebrare il World Pasta Day. Si tratta dell’hashtag “#Haveagoodpasta”, che riunisce i contenuti di tutti gli amanti della pasta che vogliono aiutare le persone meno fortunate di noi.

L’hashtag da usare nel 2021 per condividere le proprie ricette

L’Unione Italiana Food ha lanciato una vera e propria gara di solidarietà a cui tutti noi possiamo partecipare. Basta fotografare e condividere sui social, per esempio Instagram, un piatto di pasta, meglio ancora se fatto con le nostre mani, aggiungendo l’hashtag “#Haveagoodpasta”. Possiamo trovare tutti i contenuti condivisi da noi e dagli altri “pasta lovers” sul sito di Al dente.

L’obiettivo è raggiungere trecentomila piatti di pasta, che i pastai doneranno alle mense Caritas di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Sul sito, grazie a un contatore online, possiamo vedere in tempo reale quanti piatti abbiamo raggiunto.

Ecco, quindi, cosa festeggiamo il 25 ottobre e perché in tantissimi stanno usando questo hashtag sui social.

Non aspettiamo altro tempo! Usiamo la nostra creatività per creare un piatto di pasta unico, fotografiamolo e condividiamolo sui social usando l’hashtag dedicato. Non solo ci divertiremo a cucinare ed a vedere il nostro piatto online, ma aiuteremo anche chi ne ha più bisogno.