In molti possiedono quest’oggetto in cucina ma non lo usano nel modo giusto

A tutti noi capita di ritrovare al fondo di cassetti strani oggetti antichi la cui funzione ci è oscura. Chi di noi non ha in garage o in cantina ferri vecchi di cui ignoriamo l’uso, ma che teniamo per ricordo di qualche avo o nella speranza che un giorno possano avere un qualche valore?

Molto spesso possediamo oggetti ed accessori che sono stati creati per una funzione molto specifica, ma che poi noi usiamo per tutt’altro. Oggi vogliamo parlare di un piccolo oggetto che molti hanno in cucina, ma che probabilmente non utilizzano in maniera appropriata.

Un accessorio indispensabile per chi ama questa bevanda

Gli appassionati di buone maniere sanno che in tavola ci sono regole molto precise per quanto riguarda la disposizione di posate piatti e accessori vari. Nulla può essere lasciato al caso e ogni singolo oggetto ha una sua specifica funzione per cui è stato ideato.

In un set di posate, ad esempio, troviamo le forchette di varie dimensioni, i coltelli per ogni uso e così via. Ognuno di questi oggetti deve essere usato per una funzione specifica che non può essere ignorata se vogliamo fare un’ottima figura. Anche se siamo esperti di posate e di buone maniere, però, è possibile che ignoriamo l’uso di un particolare cucchiaio che potremmo avere in cucina.

Si tratta di un cucchiaino in argento, di piccole dimensioni, con la parte capiente a forma di conchiglia. In molti usano questo grazioso cucchiaino per servire lo zucchero o per gustare i dessert, ma questi sono entrambi gravi errori, sia sul piano funzionale che su quello della tradizione.

Questo cucchiaino dalla forma peculiare ha un’origine antica e una funzione molto precisa. Si tratta di un cucchiaio che fa parte dei set da tè inglesi e che serve proprio per dosare il te in foglie prima di metterlo nella teiera in infusione.

Pare che l’origine di questa forma a conchiglia sia legata a quando i commercianti di te usavano delle vere conchiglie per dosare e vendere il te nei viaggi attorno al Mondo. Da questa pratica antica è nato questo cucchiaino cui renderemo onore se lo useremo per la sua funzione d’origine, ovvero quella di dosare il te.

In molti possiedono quest’oggetto in cucina, ma non lo usano nel modo giusto. Ora che lo sappiamo, non avremo più scuse, anche durante l’ora del te potremo rispettare le regole della tradizione.

