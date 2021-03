Il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione in seguito a torrefazione e tostatura dei chicchi di caffè. Ne esistono oltre 10.000 tipologie differenti. Le più diffuse sono l’arabica, che è più dolce ed ha un contenuto di caffeina inferiore e la specie robusta che è più amara e il suo caffè è più corposo e astringente.

È possibile consumare il caffè o nella sua versione originale ossia espresso, oppure macchiato freddo, macchiato caldo, in tazza grande, decaffeinato, lungo, corto, mocaccino, americano. Chi più ne ha più ne metta.

Il galateo del caffè! Ecco quello che tutti dovrebbero conoscere per bere il caffè in maniera impeccabile

«Prendiamoci un caffè!» è l’invito più frequente che si può sentire in tutta Italia.

Ma è in particolare a Napoli che si è sviluppata la tradizione dell’espresso. È la pausa che interrompe le attività lavorative, il modo più semplice per incrociare amici e conoscenti, insomma un vero e proprio momento di ritrovo quotidiano.

Il caffè è una coccola che facciamo a noi stessi e a chi amiamo. Ma esiste un vero e proprio galateo da rispettare per consumare il caffè in modo impeccabile:

il caffè si mescola dall’alto verso il basso;

lo zucchero lo aggiunge chi lo serve ;

non si soffia mai sul caffè;

mentre si beve si solleva anche il piattino;

il cucchiaino va posato a destra;

il cucchiaino non va mai messo in bocca.

Il caffè ha inoltre numerose proprietà benefiche anche se non bisogna eccedere nelle dosi. È una bevanda ricca di antiossidanti. Esso contiene numerose sostante ma quella principale è la caffeina che ha un effetto stimolante sul sistema nervoso e su quello cardiovascolare.

Curiosità

La parola “caffè” deriva dall’arabo e significa “vino”, al quale il caffè veniva associato per il suo caratteristico colore scuro.

Esso può essere utilizzato anche in cosmesi, è utilizzato per preparare cosmetici anticellulite, snellenti e tonificanti. Mentre per il viso esso può essere utilizzato per contrastare borse e occhiaie e favorire il ricambio cellulare.

