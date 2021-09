Siamo ormai arrivati a settembre e le nostre auto, come noi, sono reduci dai mesi estivi di vacanze, di gite al mare e in montagna. Molto spesso, soprattutto se viaggiamo con bambini e animali, la nostra auto potrebbe essere molto sporca, piena di macchie su fodera e carrozzeria, col bagagliaio pieno di sabbia e di polvere e coi vetri oscurati dallo sporco.

È proprio giunta l’ora di un bel lavaggio a fondo della nostra automobile, ma come fare se non vogliamo spendere troppo? Ecco il metodo che salva tempo e denaro per pulire l’auto al ritorno dalle vacanze. Vediamo come.

Un metodo efficace

Possiamo iniziare a pulire l’auto a fondo con un aspirapolvere, per aspirare lo sporco anche dagli angoli più nascosti, come abbiamo spiegato in questo articolo. Poi possiamo procedere alla pulizia di cruscotto, cassetti, fodere e parti dure con uno sgrassante. Una volta pulite queste parti, non dimentichiamoci di spruzzare un antistatico specifico per evitare che lo sporco si accumuli.

Ora dobbiamo passare alla parte esterna, la carrozzeria: se vogliamo lavare a fondo la nostra automobile, ma non abbiamo un cortile o un giardino in cui lavarla con la pompa, spesso ci arrendiamo e decidiamo di portarla all’autolavaggio. In realtà, esiste un efficace metodo che ci permette di lavare l’auto a casa nostra anche senza il getto d’acqua e il sapone classico.

Ecco il metodo che salva tempo e denaro per pulire l’auto al ritorno dalle vacanze

Per pulire la carrozzeria senza la pompa possiamo usare un prodotto innovativo che non necessita di risciacquo. Un prodotto, cioè, che ci permette di lavare l’auto a secco.

Sono ormai molto diffusi e si applicano con un panno in microfibra, che deterge senza rovinare la vernice. I polimeri che costituiscono questi prodotti rimuovono la sporcizia dalla carrozzeria, creando uno strato protettivo che impedirà allo sporco di ridepositarsi subito. Potremo, così, detergere a fondo sia la carrozzeria, ma anche i finestrini, i paraurti e i copricerchi con una sola passata, senza necessità di risciacquo.

Usando questo metodo a secco, non solo risparmieremo molto tempo e denaro, ma eviteremo un inutile spreco di acqua e di saponi. Dobbiamo sapere, infatti, che ogni volta che laviamo l’auto consumiamo almeno 150 litri d’acqua e riversiamo i tensioattivi dei saponi nell’ambiente, con potenziali danni per flora e fauna.

Ora che conosciamo questo metodo non abbiamo più scuse per non usarlo, ne guadagneremo sia noi che l’ambiente.