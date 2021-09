Quante volte ci capita di sentirci totalmente risucchiati dalla nostra vita frenetica e piena di impegni?

Quante volte vorremmo che il tempo si fermasse, per avere anche solo pochi minuti per riflettere su noi stessi?

Riflettere sulla nostra vita, su quello che ci accade e su tutto ciò che ci rende felici o tristi è molto importante.

Spesso, però, il tempo per pensare a tutto ciò manca.

Altre volte, invece, non è la vita frenetica che ci impedisce di fermarci a riflettere, ma il rifiuto di fermarci a pensare alla nostra vita.

In entrambi i casi, non stiamo riservando del tempo prezioso a noi stessi. Il tempo che ci serve per analizzarci, per capire cosa ci provocano dentro tutti gli eventi e le situazioni che viviamo. Stiamo perdendo l’opportunità di capirci e migliorarci. Spesso, purtroppo, questa mancanza di tempo per un’analisi interiore, non ci permette di affrontare al meglio tutto ciò che facciamo durante il giorno.

Questo ci porta a distrarci in continuazione, a non essere mai davvero concentrati su quello che facciamo.

La nostra testa viaggia con i suoi pensieri e evade da ciò che stiamo facendo in quel momento. In questo modo, non riusciamo a dare il meglio di noi.

Infatti, ognuno di noi avrebbe bisogno di un determinato tempo, ogni giorno, per riflettere.

Un tempo che può sembrare sprecato ma, invece, assolutamente necessario per vivere ogni giorno al meglio delle nostre possibilità.

Rimanendo in tema, possiamo consultare anche quest’articolo “pochi conoscono quest’importante abitudine per smettere di perdere tempo e diventare produttivi”.

Proprio per questo, oggi, vogliamo parlare di un metodo poco conosciuto che ci aiuterà a risolvere questo problema. Infatti, pochissimi conoscono questo metodo straordinario che ci permette di affrontare la giornata col sorriso.

Il diario dei 5 minuti

Stiamo parlando del diario dei 5 minuti. Tutti sanno cosa significa scrivere un diario. Un’abitudine che, però, colleghiamo di solito ai bambini. In realtà chi ogni giorno riesce a trovare il tempo per scrivere su un diario affronterà la giornata con maggiore consapevolezza.

Purtroppo, tante volte, il tempo per scrivere un pensiero sul diario manca.

Rischiamo, infatti, di mantenere quest’abitudine per una settimana, per poi abbandonarla dopo pochi giorni.

Il diario dei 5 minuti, invece, è il metodo che fa per noi. Questo metodo geniale consiste nel prenderci ogni giorno 5 minuti per rispondere a delle domande sul nostro diario.

Ogni giorno, appena svegli, prendiamoci del tempo per pensare alle 3 cose di cui siamo grati in quel determinato giorno. Scriviamo anche le 3 cose che ci potrebbero rendere la giornata un successo e troviamo, ogni giorno, un aggettivo positivo per noi stessi.

Quest’abitudine giornaliera è volta a farci apprezzare sempre di più le nostre giornate e a farci iniziare tutto col sorriso.

Il consiglio importante è quello di provare a cambiare la nostra testa iniziando ad essere grati per ciò che di bello ci accade.