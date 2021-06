Spesso si è convinti che vivere in città sia la cosa migliore. Tutto è vicino, facilmente raggiungibile e si ha il piacere di vivere in una grande metropoli. In questo speciale periodo, però, abbiamo capito quanto sia fondamentale avere uno spazio aperto o del verde intorno. Cosa abbastanza rara, se si vive in un appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo a Milano.

Si sa che vivere in uno spazio verde fa bene alla salute. A tal proposito, si può leggere sul sito dei Carabinieri un interessante approfondimento sull’uso degli spazi verdi per il benessere psico-fisico. Ma arriva un’altra novità sul benessere delle persone. Infatti, secondo uno studio di alcuni ricercatori, chi abita vicino a queste bellissime zone vive più a lungo e felice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Lo studio dei ricercatori dell’Università di Glasgow

Cinque ricercatori sostengono che ci sono degli spazi sulla terra che migliorano lo stato di salute di chi vi abita, con una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. La ricerca fa riferimento alle zone considerate blu, quindi quelle vicino al mare, laghi, fiumi, canali e coste.

Secondo uno studio di alcuni ricercatori chi abita vicino a queste bellissime zone vive più a lungo e felice

L’idea è un po’ analoga a quella delle zone verdi. Infatti, il colore blu incentiva l’attività fisica e l’interazione sociale. Chi vive in queste zone avrà quindi una salute fisica e mentale migliore. Spesso le zone verdi e le zone blu vengono unite, perché dove c’è una c’è anche l’altra. Ma i ricercatori sottolineano l’importanza di trattarle come zone separate. Anche le zone blu singolarmente, pertanto, influiscono sul benessere delle persone.

Dunque, chi vive in queste zone soffrirà meno lo stress e l’ansia. Ed essere meno nervosi o stressati riduce il rischio di avere malattie cardiovascolari. Vivere nelle zone blu aumenta anche la voglia di fare sport, passeggiate sulla spiaggia e di vivere di più all’aperto, e il movimento è un’ottima medicina naturale per il corpo e per la mente.

Approfondimento

Sensazionale borgo da visitare in estate costituito da case colorate a picco sul mare.