Chi ha sempre avuto un rapporto stretto con monete e banconote iniziasse a prendere in considerazione altre abitudini. Ebbene, i soldi contanti scompariranno dalle nostre tasche sempre di più. La Banca d’Italia ha fatto uno studio decretando entro fine 2021 il sorpasso delle transazioni digitali su quelle in soldi contanti. Monete e banconote, tanto amate dagli italiani, sono sul viale del tramonto.

Il sorpasso dei pagamenti digitali

Durante quest’anno i pagamenti digitali hanno buone possibilità di mettere la freccia sul cash. In effetti, il Governo sta mettendo in campo molte misure per convincere la popolazione a mettere da parte monete e banconote e usare bancomat, carte di credito e carte di debito quanto più è possibile.

La pandemia del coronavirus ha generato una accelerazione in questo senso: più volte abbiamo letto di possibile trasmissione del virus con banconote e monete. Non c’è nulla di scientifico ma il dubbio resta. Perciò gli italiani hanno una maggiore predisposizione a pagare con mezzi elettronici invece di prendere dalla tasca gli euro coniati.

Le previsioni

Tempo fa il Politecnico di Milano ha stimato il sorpasso delle banconote su carte di credito/debito entro il 2022. Invece, la Banca d’Italia ha proiezioni ben diverse e annuncia un sorpasso in anticipo. Qualora volessimo prestare attenzione alla cosa, ogni volta facciamo un acquisto, ci accorgeremo facilmente che usiamo sempre dimeno i contanti. Ormai, non è solo il piano cashless ad incentivare il pagamento con carta ma proprio l’abitudine a compiere questa azione.

Pochi prelievi ai bancomat

Il segno principale che monete e banconote non hanno più l’appeal di una volta è il calo dei prelievi agli sportelli automatici di Poste e Istituti bancari. Di conseguenza, i soldi contanti non hanno più quell’importanza che avevano una volta per effettuare le transazioni. Inoltre chi rinuncia ai pagamenti in contanti ha più convenienza dal nuovo anno perché ottiene un 10% di rimborso sulla spesa effettuata.

Si rafforza l’economia?

La crescita del pagamento con mezzi tracciabili è un beneficio per l’intero sistema economico. Banca d’Italia ritiene che ridurre l’utilizzo delle banconote rafforzi l’economia perché si è meno esposti agli choc provenienti dall’esterno. Siamo sicuri di questo? Intanto i soldi contanti scompariranno dalle nostre tasche sempre di più.