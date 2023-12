Il Ftse Mib dopo circa 20 anni di ribassi e fasi laterali ha dato una straordinaria dimostrazione di forza nel corso dell’anno 2023. Ora sono possibili obiettivi ambiziosi nel corso dei prossimi 12 mesi ipotizzabili anche in area 35.000.

Cosa potrebbe spingere i prezzi al rialzo? Il paniere del listino milanese vede la predominanza del settore bancario ed energia. Quindi potrebbero essere questi a tirare la volata. I titoli bancari perdono dai massimi raggiunti negli anni scorsi ancora fra il 60 e l’80%. Cosa potrebbe accadere? Ora andremo a leggere le raccomandazioni degli analisti e i pattern su 3 azioni quotate a Piazza Affari. Esse sono Campari, Saipem e Tenaris. Cerchiamo prima di sgombrare il campo facendo delle precisazioni.

Borse mondiali e listino milanese

La capitalizzazione di Piazza Affari è di una percentuale molto bassa rispetto alle Borse mondiali (dovrebbe essere intorno al 3/4% secondo i dati di qualche anno fa). Questo significa che in un’asset allocation ideale dovrebbe essere destinato all’investimento su questo listino fra il 3 e il 4% del portafoglio destinato all’azionario. Un must per guardagnare sui mercati, secondo i principi dettati dalla serie storiche, è la diversificazione in base al PIL delle Borse mondiali e poi il tempo. Più lungo è il tempo, almeno 7/10 anni, e maggiori sono le probabilità per ottenere un rendimento positivo.

Attenzione quindi a investire solo su singole azioni o “su alcuni giardinetti”, il rischio di rimanere “incatsrati” per anni potrebbe essere molto alto. Ci sono azioni del listino milanese o di altri mercati che continuano a scendere da tanti anni, in alcuni casi anche più di 20.

Le raccomandazioni degli analisti e i pattern su 3 azioni quotate a Piazza Affari

Le raccomandazioni e i target sono stati letti sul sito Marketscreener.

Campari, prezzo medio delle ultime settimane 10,30. La tendenza su base mensile è ribassista e verrà ristabilita quella rialzista se in chiusura mensile verrà recuperata l’area di 11,59 (formazione di un massimo superiore secondo l’analisi tecnica). 21 giudizi degli analisti con media Accumulate e target a 11,36 euro per azione.

Saipem, prezzo medio delle ultime settimane 1,45. La tendenza su base mensile è ribassista e verrà ristabilita quella rialzista se in chiusura mensile verrà recuperata l’area di 1,62 (formazione di un massimo superiore secondo l’analisi tecnica). 16 giudizi degli analisti con media Buy e target a 2,236 euro per azione.

Terna, prezzo medio delle ultime settimane 7,60. La tendenza su base mensile è rialzista e verrà ristabilita quella ribassista se in chiusura mensile verrà rotta al ribasso l’area di 7,07 (formazione di un minimo inferiore secondo l’analisi tecnica). 16 giudizi degli analisti con media Buy e target a 2,236 euro per azione.

I livelli grafici sono soggetti a variazione di mese in mese. Le raccomandazioni degli analisti possono anche cambiare di volta in volta che vengono pubblicati bilanci e news sulle società.

