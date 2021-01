Sappiamo bene come la nostra alimentazione sia in grado di interferire con molti processi legati al nostro organismo e al nostro corpo. I cibi che ingeriamo contengono alcune componenti che, a seconda dei casi, possono giovare dei benefici o possono apportare dei danni. Dunque a seconda della nostra età, della nostra condizione fisica e situazione di salute, dobbiamo sapere cosa mangiare e cosa no. A tal proposito, tra poco andremo a vedere perché questo è un alimento da evitare se si soffre di problemi alla tiroide.

Il problema è la quantità

A meno che non si tratti di patologie molto gravi, come importanti allergie ad esempio, dove anche un solo alimento può provocare molti danni, il problema è sempre legato alla quantità. Infatti solamente tramite la moderazione e il giudizio, potremo riuscire a mantenere una dieta stabile ed efficace. Esistono dunque alimenti che possono provocare diversi problemi, soprattutto se se ne esagera l’assunzione. Una volta ogni tanto può anche andare bene concedersi uno sfizio, ma la regolarità di un’azione potenzialmente nociva può incidere molto sulla nostra salute.

Le pesche

Questo è esattamente il caso del consumo di pesche per chi soffre di ipotiroidismo e gozzo, ovvero comuni problemi legati alla tiroide. Un frutto come la pesca è un alimento importante per chiunque, in quanto apporta diversi benefici al nostro corpo.

Ma per chi ha questi problemi tiroidei, assumere quotidianamente un frutto come la pesca non è consigliato. Infatti questo frutto, come tanti altri alimenti, contiene quelle che vengono definite sostanze gozzigene o, anche chiamate, antitiroidee.

Quello che fanno queste sostanze, motivo per il quale vengono chiamate così, è interferire con il processo metabolico della tiroide. In parole povere, ostruiscono l’assimilazione di iodio da parte della ghiandola tiroidea.

Dunque per questo si consiglia, in caso non si voglia rinunciare a questo frutto, di cercare di compensare e assumere alimenti ricchi di iodio, come il pesce ad esempio. Se invece si può fare a meno, sarebbe meglio scegliere un altro tipo di frutto.

Ovviamente, nel caso di ipertiroidismo il discorso cambia completamente, trattandosi di un disturbo del tutto diverso. Ecco dunque perché questo è un alimento da evitare se si soffre di problemi alla tiroide.