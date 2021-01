Che cani e gatti non vadano d’accordo è qualcosa che anche i bambini sanno. Questa rivalità è visibile in ogni vicinato ed è stata raccontata da centinaia di film e cartoni animati. Proprio perché questo fatto è così scontato pochissime persone si chiedono quali siano i motivi dietro questa antipatia.

Ebbene oggi cercheremo di capire assieme il motivo per cui cani e gatti non riescono proprio ad andare d’accordo.

Questioni di comportamento

Il primo motivo che spinge cani e gatti a non andare d’accordo è la modalità di comunicare adottata dalle due specie animali.

Nel corso dei secoli, infatti, ogni specie sviluppa un linguaggio differente, che spesso comprende particolari movimenti del corpo. Nel caso di cani e gatti, questi movimenti hanno spesso significati totalmente diversi.

Un esempio è dato dalla coda. I cani, infatti, muovono la coda quando sono felici e vogliono fare amicizia. Al contrario, un gatto attua lo stesso comportamento quando si trova sulla difensiva. Per questo motivo spesso i mici rispondono irati alle controparti canine quando queste cercano di giocare.

Questo è solamente un esempio dei molti fraintendimenti tra le due specie. La vera differenza tra le due specie è tuttavia un’altra.

Specie più o meno sociali

La vera differenza tra le due specie è data dalla loro evoluzione. I cani discendono dai lupi, animali fortemente gregari che amano stare in gruppo e stabilire delle rigorose gerarchie. Per questo motivo il cane ha necessita di trovare il suo posto nel “branco” familiare” ed è molto geloso della sua famiglia.

Al contrario, il gatto, per natura, è un’animale molto più indipendente, che vive e caccia in completa solitudine. Queste differenze emergono fortemente quando i due animali entrano in contatto, creando quell’antipatia che tutti quanti conosciamo.

Detto questo, abbiamo così spiegato il motivo per cui cani e gatti non riescono proprio ad andare d’accordo.