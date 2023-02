Cosa fermerà il rialzo dei mercati azionari? Il pericolo imminente

Mentre molti continuano a fare le loro valutazioni sul rialzo dell’ultimo mese, i prezzi dei mercati continuano a salire. Il rialzo di gennaio è un evento che si è ripetuto tantissime volte nelle serie storiche. Quindi? Se ne deve prendere atto che tutto quello che si sta verificando rientra nella normalità. Non c’è stato nessun eccesso nè di breve termine, e nemmeno di lungo. Cosa fermerà il rialzo dei mercati azionari?

Un pericolo potrebbe venire dal setup che è in corso, e che domani vedrà l’ulteriore scadenza. In contesti similari, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi e come argomentato in mattinata, i livelli attuali dovrebbero portare a un’esplosione di momentum rialzista o ribassista.

Il ritracciamento degli ultimi giorni non ha fatto altro che scaricare gli eccessi accumulati e preparato gli indici azionari a nuovi rialzi. Se da domani non partirà un ritracciamento, si attenderà un nuovo picco di massimo mensile intorno al 17 febbraio.

Attenzione! Domani potrebbe rappresentare un pericolo imminente

Alle ore 16.26 della giornata di contrattazione dell’8 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.500

Eurostoxx Future

4.231

Ftse Mib Future

27.350

S&P 500 Index

4.145,27.

Frattale previsionale per la settimana in corso

Per il momento i grafici si sono mossi come da percorso campione. Domani dopo un primo ritracciamento si dovrebbe ripartire al rialzo. Una dinamica diversa dei prezzi, e la rottura invece dei supporti, potrebbe dare spazio a un movimento ribassista fino al 17 febbraio.

Da domani o si partirà al rialzo fino a questa data, oppure si potrebbe scendere fino ad essa.

Cosa fermerà il rialzo dei mercati azionari?

Ecco i livelli dei prezzi che manterranno il trend settimanale al rialzo fra oggi e domani:

Dax Future

15.300

Eurostoxx Future

4.197

Ftse Mib Future

26.760

S&P 500 Index

4.037.

Domani sarà un test importante, e già delle prime ore di contrattazione si dovrebbe avere la situazione grafica abbastanza chiara.

A Piazza Affari segnaliamo 3 azioni sottovalutate per gli analisti che in base ad alcuni pattern in corso sembrano pronti a forti allunghi:

Anima Holding, NEXI e Stellantis.

