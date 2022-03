Buone, cremose e super golose, le zeppole di San Giuseppe sono tipiche del periodo.

Un dolce che affonda le sue radici nel territorio campano, ma che con la sua bontà ha conquistato tutta Italia in poco tempo. Difatti, in concomitanza con la festa del papà, moltissime famiglie, da nord a sud, prepareranno questo dolce meraviglioso.

Belle da vedere e buonissime da mangiare, le zeppole in questione sono a base di un “pâte à choux” e farcite da crema pasticcera.

Della ricetta tradizionale di questo dolce sfizioso ne avevamo già parlato in precedenza.

Avevamo anche visto tutti i passaggi per preparare delle zeppole sempre perfette, mettendo in pratica dei piccoli stratagemmi di cucina.

Quest’oggi, invece, prepareremo queste favolose zeppole di San Giuseppe gonfie e golose anche senza uova e burro.

Ingredienti per l’impasto

250 ml di acqua;

150 g di farina tipo 00;

3 cucchiai di maizena;

40 g di zucchero;

mezzo bicchiere di olio d’oliva;

1/2 bustina di lievito per dolci;

1 la scorza grattugiata di un limone;

un pizzico di sale.

Per la crema pasticciera

mezza tazza di farina tipo 00;

2 tazze di latte di soia, oppure di riso;

1/3 tazza di zucchero;

un pizzico di sale;

succo di 1 limone;

scorza grattugiata di due limoni;

una bustina di vaniglia.

Zeppole di San Giuseppe gonfie e golose da sembrare di pasticceria ma senza uova, burro e frittura. Preparazione

In una pentola versare l’acqua, poi l’olio e un pizzico di sale. Portare ad ebollizione e poi spegnere il fuoco. Incorporare la farina poco alla volta e mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi.

A questo punto, accendere nuovamente il fuoco e con fiamma moderata per cuocere qualche minuto. Aggiungere anche lo zucchero e dopo il lievito.

Dopo qualche minuto, spegnere e lasciar intiepidire. Successivamente, aggiungere anche la maizena e la scorza grattugiata del limone. Amalgamare tutti gli ingredienti. Quando il composto risulta omogeneo e liscio, trasferirlo in una sac à poche.

Prendere una teglia e ricoprirla con carta da forno. Poi, formare dei piccoli bignè. In questo modo, prenderanno vita le nostre zeppole. Crearle è facilissimo! Si parte dal centro e con l’impasto si fanno due giri, lasciando un piccolo vuoto al centro.

Infornare e far cuocere in forno già caldo impostando una temperatura di 200° C per circa 20 minuti.

Intanto, ecco come preparare la crema

In una ciotola mescolare la farina con mezza tazza di latte vegetale. In un’altra ciotola, invece, unire il latte rimasto con lo zucchero e il sale.

Unire i due composti e mescolare con cura per evitare grumi. Poi, versare in un pentolino e far cuocere a bagnomaria per 5 minuti. Quasi a fine cottura, aggiungere anche le scorze di limone e la vaniglia. Terminata la cottura lasciar raffreddare e poi riporre in frigo.

Una volta cotti, i bignè dovranno essere farcirli con la crema ed il gioco è fatto. Per ricreare la classica decorazione delle zeppole di San Giuseppe tradizionali, aggiungere al centro di ogni zeppola anche una ciliegia o amarena. Infine, prima di servire, una spolverata di zucchero a velo.