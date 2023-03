È di qualche giorno fa la notizia secondo la quale sul caso plusvalenze il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza nella quale ha concesso una settimana di tempo alla Covisoc, organo interno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per produrre una copia dei “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda. Secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere un documento capace di poter portare all’inammissibilità del processo davanti alla Corte d’appello federale. E quindi annullare la penalizzazione di 15 punti in classifica oltre che le squalifiche dei dirigenti. Il risultato immediato è stato che in attesa di recuperare i 15 punti in classifica la Juventus recupera posizioni in Borsa.

In attesa di recuperare i 15 punti in classifica la Juventus recupera posizioni in Borsa: le indicazioni dell’analisi tecnica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 8 marzo con un rialzo dello 5,14% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3272 euro.

La chiusura dell’8 marzo potrebbe essere molto importante in quanto finalmente le quotazioni hanno rotto gli estremi della barra del 23 gennaio. Da quel giorno in poi, infatti, il titolo Juventus si è mosso all’interno del trading range indicato dalle due linee tratteggiate indicate sul grafico. Area 0,4 €, quindi, potrebbe essere un ottimo punto di approdo del rialzo in corso.

È altresì importante osservare che la forza del movimento è supportata anche dai volumi. Era dal dicembre 2022, infatti, che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo.

La valutazione del titolo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato per valutare il titolo in termini dei multipli di mercato si ottiene un’importante sopravvalutazione. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. D’altra parte, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse.

Inoltre va evidenziato che, secondo gli analisti, negli ultimi 12 mesi sia le aspettative di fatturato che le revisioni degli utili sono state ampiamente riviste al ribasso. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il prezzo obiettivo medio è sostanzialmente in linea con le attuali quotazioni. La dispersione tra le diverse raccomandazioni che è inferiore all’8%.

