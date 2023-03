In una giornata che ha chiuso al rialzo nonostante la debolezza di Wall Street, quali sono state le peggiori azioni tra quelle con capitalizzazione superiore al miliardo di euro? Brembo e Fincantieri sono quelle che maggiormente si sono distinte al ribasso. Come vedremo nel seguito, il ribasso registrato potrebbe avere un impatto diverso sui due titoli azionari.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Brembo

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 8 marzo a quota 13,64 €, in ribasso del 2,57% rispetto alla seduta precedente.

Come già discusso in un precedente articolo, secondo il più classico degli adagi di Borsa “Buy the rumor Sell the news”, l’annuncio degli eccezionali risultati conseguiti da Brembo al termine del 2022 ha portato a un sell-off sul titolo. Il titolo Brembo, infatti, era arrivato a perdere circa l’8% salvo poi chiudere con un ribasso di solo il 2,6%. La debolezza si è protratta nei giorni successivi, ma sempre all’interno della barra del 2 marzo.

Per le prossime sedute, quindi, i livelli da monitorare sono molto chiari: il massimo e il minimo del 2 marzo che sono localizzati in area 13,51 € e 14,67 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare a un movimento direzionale.

Fincantieri resiste alle vendite chiudendo sui massimi di sedute: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta dell’8 marzo a quota 0,5665 €, in ribasso del 4,31% rispetto alla seduta precedente.

L’entusiasmo di qualche settimana fa ha avuto vita breve. I dati relativi al 2022 e le prospettive per il 2023 non hanno entusiasmato. Tuttavia va sottolineato come dopo essere arrivato a perdere circa il 10%, il titolo ha chiuso con una perdita di solo il 4%.

La dimostrazione di forza del titolo è chiaramente visibile dal grafico riportato qui di seguito.

Le quotazioni, infatti, si sono appoggiate sul fortissimo supporto in area 0,552 € e sono partite al rialzo chiudendo sopra la prima resistenza lungo il cammino rialzista in area 0,5635 €. Se tutto dovesse continuare come da proiezione in corso, quindi, le azioni Fincantieri potrebbero andare a toccare gli obiettivi rialzisti indicati dalla linea tratteggiata.

Gli obiettivi ribassisti, invece, sono indicati dalla linea continua.

Per concludere, le peggiori azioni tra quelle con capitalizzazione superiore al miliardo di euro sono state quelle Fincantieri, ma a un’attenta osservazione potrebbero avere dato un importante segnale rialzista.