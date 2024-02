Bollette luce e gas in aumento per le famiglie italiane. Purtroppo questa non può certo essere considerata una novità, visto che da mesi ormai l’aumento delle bollette è una cosa con cui le famiglie italiane stanno facendo i conti.

Adesso però il venir meno di alcune agevolazioni, che a dire il vero molti nemmeno hanno capito di sfruttare visti i prezzi di luce e gas, rischia di far schizzare di nuovo alle stelle le bollette.

Aumentano le bollette, per tutte le famiglie 207 euro in più? Ecco la verità

Al momento l’aumento è solo paventato, perché figlio delle proiezioni sui prossimi mesi. Ma secondo alcuni esperti, gli aumenti delle bollette di luce e gas non risparmieranno nessuno. E a conti fatti dovrebbero salire di 207 euro a famiglia queste bollette. Ma da cosa deriva questo incremento, anche se solo ipotizzato al momento? Nulla a che vedere con gli aumenti precedenti, figli delle problematiche geopolitiche e dell’aumento del costo delle materie prime. Tra pandemia e conflitti bellici diffusi, le bollette dei cittadini da tempo sono diventate insostenibili per molti. Alla pari dell’aumento dei beni di prima necessità e dei carburanti,. le bollette sono diventate una delle voci di spesa maggiori per una famiglia. E andrà sempre peggio adesso. Gli aiuti dello Stato stanno finendo.

Oneri di sistema ed IVA, ecco il perché degli incrementi

Il gas per le famiglie, dovrebbe arrivare ad un esborso in più pari a 207 euro. L’IVA agevolata e gli oneri ridotti sono stati una valida mano al contenimento del costo del gas in questi mesi. O meglio, sono stati una valida mano a contenere le cifre di aumento delle bollette per le famiglie. Adesso l’IVA sul gas ad uso domestico, che le famiglie utilizzano per riscaldamenti, cucina ed acqua calda, tornerà al 22%. Infatti la riduzione al 5% introdotta con la legge di Bilancio 2022, è finita il 31 dicembre scorso. La nuova manovra varata dal governo non ha prolungato l’agevolazione. All’IVA bisogna aggiungere il ritorno al pagamento degli oneri di sistema, anche questi abbuonati per il 2023 ma non confermati nel 2024. Ecco spiegato perché adesso aumentano le bollette, per tutte le famiglie un vero salasso.