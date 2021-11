Nella Gazzetta ufficiale del giorno 12 novembre, sezione Concorsi ed esami, è stato pubblicato il bando per 93 posti al Comune di Napoli.

La selezione riguarda vari profili, sia per laureati che per diplomati, ma oggi Noi della Redazione vogliamo concentrarci sui posti riservati ai diplomati. Si tratta di due procedure selettive per 36 posti di istruttore amministrativo e 9 geometri, entrambi di Categoria C.

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 29 novembre attraverso l’apposito portale online. Si specifica inoltre che si può presentare la candidatura per uno solo dei profili messi a concorso.

Vediamo ora come e quando si svolgeranno le prove d’esame.

Il Comune di Napoli cerca subito 45 diplomati a tempo indeterminato, ecco come fare domanda

Potranno inviare la domanda tutti i maggiorenni che abbiano la cittadinanza italiana o europea e godano dei diritti civili e politici. È necessario non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti da una Pubblica amministrazione.

Trattandosi di un concorso per diplomati, si richiede il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per entrambi i profili. Precisamente, per candidarsi come geometra, il candidato dovrà possedere il diploma ad un indirizzo tra geometra, perito industriale edile, ambiente e territorio, costruzioni ed equivalenti.

Il bando prevede che se il numero di candidature sarà superiore a 10 volte i posti previsti per ciascun profilo, si procederà con una preselezione. Questo primo step si baserà sull’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio derivante dalla somma dei titoli posseduti e dell’esperienza maturata. Per ulteriori dettagli, si rinvia all’articolo 5 del bando di concorso disponibile all’apposita pagina internet del Comune.

Prova scritta

L’amministrazione pubblicherà l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta entro il prossimo 10 dicembre. La prova si svolgerà successivamente nelle date tra il 21 ed il 23 dicembre. Si articolerà in 30 domande a risposta multipla da svolgere in 45 minuti su materie diverse in base al profilo selezionato.

Ad ogni risposta esatta si assegnerà 1 punto, mentre si sottrarrà lo 0,25 ad ogni risposta errata. Nessun punto, invece, si assegnerà o sottrarrà alle risposte omesse.

La prova si intende superata al raggiungimento di almeno 21/30.

La graduatoria si formerà in base al totale derivante dall’esame scritto e dal punteggio titoli. Il Comune di Napoli cerca subito 45 diplomati a tempo indeterminato, ecco come fare domanda e come si svolgeranno le prove. È tempo di iniziare a studiare e presentarsi all’esame il più preparati possibile.