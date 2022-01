Spesso percepiamo alcuni periodi come più faticosi rispetto ad altri. A volte può succedere di non sentirsi apprezzati o all’altezza di una situazione.

Questo può capitare per diversi motivi, uno su tutti è avere Saturno in opposizione. Questo pianeta ci rende ipercritici e può far vacillare quelle che per noi sono certezze ormai consolidate da tempo.

Per questo motivo molti di noi percepiscono l’opposizione di Saturno come un macigno. Oggi vogliamo svelare, però, che è in arrivo una fortuna inaspettata per Ariete e Vergine ed altri 3 segni zodiacali che hanno avuto Saturno contro.

Tuttavia, avere Saturno in opposizione può avere anche dei lati positivi. Scopriamoli insieme e vediamo cosa succederà a questi fortunati segni zodiacali.

Ariete e Vergine ritrovano le energie

Questi 2 segni zodiacali possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane piene di tensione, finalmente la ruota torna girare per il verso giusto.

L’Ariete si sentirà finalmente libero di vivere pienamente le proprie passioni, sia a livello di interessi personali, sia di relazioni sentimentali. È un periodo molto favorevole per i nati sotto questo segno, che potranno tornare a vivere con serenità anche il lavoro e le questioni economiche.

La Vergine torna a sorridere dopo un periodo davvero difficile. Gli appartenenti a questo segno dimostreranno determinazione e tenacia che porteranno a guadagni cospicui. Compiere le scelte giuste al momento più opportuno porta sempre a buoni risultati.

In arrivo una fortuna inaspettata per Ariete e Vergine ed altri 3 segni zodiacali che hanno avuto Saturno contro

I Sagittario hanno vissuto con ansia ed apprensione l’opposizione di Saturno. Tuttavia, questo ha permesso di comprendere a fondo ciò che deve essere cambiato.

Proprio in questi giorni, i nati sotto il segno del Sagittario saranno baciati dalla fortuna e vivranno settimane di serenità ed ottimismo.

Anche la vita di coppia vivrà momenti di leggerezza e i Sagittario si sentiranno finalmente compresi dal partner.

Acquario

Non tutto il male viene per nuocere. Avere Saturno contro ha permesso agli Acquario di focalizzarsi sugli aspetti della propria vita che non li soddisfano più. Per i nati sotto questo segno, il 2022 è infatti l’anno della svolta in cui amore e fortuna non mancheranno di certo.

Gli Acquario si sentiranno pieni di energia e di voglia di fare. Inoltre, la fortuna permetterà di concludere affari interessanti e di accrescere le entrate di denaro.

Toro

Il 2022 è iniziato all’insegna di ricchezza e amore per i Toro, che sono riusciti a trasformare l’opposizione di Saturno in opportunità di cambiamento.

Alcuni Toro hanno dato una svolta alla propria carriera, perché si sentivano oppressi da una situazione pesante ormai da tempo. La determinazione propria dei nati sotto questo segno e l’appoggio della fortuna permetteranno ai Toro di ottenere ciò che vogliono.

Anche i sentimenti potranno trarre beneficio da questa situazione e alcuni fortunati potrebbero arrivare al grande passo.