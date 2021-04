Il Ministero della Salute ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici un test rapido per l’autodiagnosi del coronavirus. Infatti a maggio è in arrivo un test rapido per scoprire il contagio da Covid restando comodamente a casa. Questo dispositivo medico, con marchio CE, è un brevetto cinese ed è distribuito in Europa da un gruppo austriaco. In altri Stati membri è già in distribuzione e ora con l’autorizzazione in regola per la vendita e il commercio in Italia, ognuno di noi potrà usarlo per capire se affetto da Covid.

Quanto costa il tampone fai da te

Il kit per rilevare da soli la presenza di coronavirus nel proprio corpo costerà massimo 8 euro. Perciò, comodamente a casa, senza doversi recare presso un laboratorio sanitario autorizzato sarà possibile fare l’autodiagnosi. Sarà anche molto semplice trovare questo dispositivo sugli scaffali di supermercati e negozi poiché la distribuzione è al pari di mascherine e gel igienizzanti. Dunque non sarà più necessario andare in farmacia per fare un test rapido per il Covid. La diffusione del test antigenico rapido da acquistare dappertutto aiuta sicuramente a fare prevenzione. Infatti è un’arma in più da usare per individuare persone positive al Covid, anche in assenza di sintomi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come funziona

I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di verificare il funzionamento sconfinando in un altro Stato europeo. Ebbene il test per l’autodiagnosi a casa si effettua con un tampone nella regione nasale. Bastano 15 minuti per scoprire l’eventuale presenza delle mutazioni del terribile virus. Però per completezza di informazione il kit antigenico fai da te non ha la stessa affidabilità di un test molecolare che viene effettuato solo presso i laboratori di analisi autorizzati.

Seguire le istruzioni

Usare questo kit medico è semplice ma comunque non bisogna prendere sotto gamba il procedimento altrimenti il test non sarà veritiero. Perciò una volta aperta la confezione contenente tampone e fiala con soluzione di estrazione meglio soffermarsi qualche minuto in più sulle istruzioni in modo da non commettere passi falsi.

In arrivo un test rapido per scoprire il contagio restando comodamente a casa

Ora mascherine e gel igienizzanti li troviamo dappertutto. L’ultima novità è questa: in arrivo un test rapido per scoprire il contagio da Covid restando comodamente a casa.