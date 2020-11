L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Sacro Cuore Don Calabria di Verona ha effettuato un particolare studio. Vediamo perché abbiamo un motivo in più per indossare la mascherina. Leggiamo cosa è scritto su Clinical Microbiology and Infection, dove è evidente, dallo studio, che la mascherina consenta di ridurre la carica virale. Perciò, una persona che ha contratto il coronavirus svilupperà con meno intensità la malattia e si correranno meno rischi di finire in ospedale. Gli inviti ad indossare la mascherina sono continui perché il contagio in Italia si sta manifestando con maggiore forza.

Lo studio

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I ricercatori hanno preso in considerazione 373 pazienti giunti al pronto soccorso nei mesi tra marzo e maggio. È chiaro che con il trascorrere dei giorni, i ricoveri sono diminuiti. In questo, il lockdown ha avuto un ruolo strategico.

Le persone hanno dovuto per forza limitare i contatti tra loro ed è stata una valida soluzione per ridurre il contagio. Inoltre, dal punto di vista ospedaliero, si sono ridotti i pazienti finiti in terapia intensiva. Di pari passo c’è stato il calo della carica virale. Parliamo della quantità di virus rilevato in ogni persona.

Cosa è cambiato

Per i ricercatori, il virus ha ridotto la sua carica da marzo a maggio di mille volte.

Perciò, con il trascorrere dei mesi, in Italia ci sono state meno complicanze da coronavirus.

Questo risultato è stato possibile anche all’utilizzo maggiore proprio delle mascherine. I ricercatori, in merito, non hanno dubbi. Per questo motivo, la mascherina va indossata sempre.

Mettere la mascherina

Rispettare questa regola non ci scherma completamente dal coronavirus ma almeno riduce i danni. Ma quale mascherina indossare per ottenere i migliori risultati? La mascherina chirurgica non protegge chi la indossa ma solo le persone che si hanno di fronte.

Perciò, tutti, indistintamente, devono mettere il dispositivo di sicurezza personale. Solo in questo modo possiamo tentare di combattere il virus invisibile. Perciò abbiamo un motivo in più per indossare la mascherina.