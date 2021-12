Tra qualche settimana, finalmente ci lasceremo alle spalle questo 2021 che, per certi versi, è stato molto incerto. Infatti, molte persone non sono ancora riuscite ad uscire dalla crisi, dovuta alla pandemia, e ripongono tanta fiducia nel 2022. Il prossimo anno, però, sarà anche decisivo per chi in questo 2021 è riuscito a risollevarsi, nonostante le difficoltà.

Con la speranza che il nuovo anno sia migliore per tutti, secondo l’oroscopo ci sono alcuni segni che potrebbero ricevere tanta fortuna già nei prossimi giorni. Scopriamo insieme quali sono.

Dicembre sarà un mese d’oro per questi 3 segni zodiacali che potrebbero vincere alla lotteria di fine anno

Uno dei segni zodiacali più fortunati di questa seconda metà di dicembre sarà la Bilancia.

Secondo l’oroscopo, infatti, fra pochi giorni potrebbe iniziare un periodo di grande prosperità per questo segno.

Già dal 13 dicembre, Saturno e Giove aiuteranno a stabilizzare la situazione al lavoro, messa in crisi negli ultimi mesi. L’influenza dei due pianeti non migliorerà soltanto i rapporti con il capo e con i colleghi, ma darà nuove opportunità. All’orizzonte si vedono, infatti, nuovi progetti e le trattive in corso si concluderanno quasi sicuramente nel migliore dei modi.

Dal 29 dicembre, la presenza di Giove sarà ancora più decisiva portando tanta fortuna e prosperità negli ultimi giorni del mese.

Per questo motivo, potrebbero esserci grosse occasioni per vincere alla lotteria, o in altri giochi con dei montepremi. Tutto ciò, comunque, sarà il preludio di un 2022 ricco di vincite e fortuna dopo un 2021 un po’ turbolento.

Un altro segno molto fortunato nei prossimi giorni sarà quello dei Gemelli. Nonostante qualche diverbio in famiglia e sul lavoro ancora da smaltire, dal 17 dicembre la situazione dovrebbe decisamente migliorare.

Il nervosismo lascerà il posto alla serenità e finalmente tutte le tensioni verranno dimenticate.

Il cielo sarà piuttosto favorevole a partire dal 27 dicembre, con l’arrivo di vittorie e successi inaspettati, soprattutto nel gioco. Quindi, gli ultimi giorni del mese potrebbero essere importanti per risollevare l’umore generale, messo in crisi da Marte.

Anche per i Gemelli questo sarà solo l’inizio, perché secondo l’oroscopo il 2022 sarà un anno molto fortunato.

Un ultimo segno di aria

L’ultima parte di dicembre, quindi, sarà molto favorevole per i segni di aria Gemelli e Bilancia. Tuttavia, la fortuna non mancherà sicuramente anche all’altro segno di aria, ossia l’Acquario.

Del resto, avevamo già anticipato che anche per questo segno soldi e amore sarebbero arrivati già a dicembre. Dal 13 in poi, infatti, la presenza di Marte donerà nuova forza e vigore, portando l’umore alle stelle. Il transito di Giove, poi, aiuterà a rinforzare gli equilibri finanziari e sentimentali, aumentando anche le probabilità di vincere grosse somme di denaro.

Quindi, dicembre sarà un mese d’oro per questi 3 segni zodiacali che potrebbero vincere alla lotteria di fine anno.