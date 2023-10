In arrivo un contributo straordinario di 300 milioni per abbassare la spesa delle bollette delle famiglie italiane

Per le famiglie a basso reddito con la preoccupazione delle bollette arriva una buona notizia. Il Bonus elettricità è stato adeguato ed in più viene previsto un contributo straordinario di 300 milioni.

Il 2023 si preannuncia come un anno difficile per le famiglie italiane, che devono affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. L’Arera ha appena annunciato un aumento delle tariffe dell’elettricità del 18,9% sul mercato tutelato. Per aiutare i cittadini a far fronte a queste spese, sono state previste una serie di misure di sostegno, come il Bonus sociale elettricità. Questo non solo è stato riadeguato ma prevede anche un contributo straordinario di 300 milioni. Ecco chi lo può richiedere.

Cos’è il Bonus sociale sull’energia

Il Bonus sociale è una riduzione della tariffa applicata alle bollette di luce e gas per le famiglie a basso reddito o in condizioni di disagio economico o sociale. Queste agevolazioni prevedono l’abbattimento dell’IVA al 5% sulle bollette del gas e il taglio degli oneri. Ma oltre a queste misure il Governo ha previsto altri due interventi per abbassare ulteriormente l’impatto della bolletta dell’energia sulle famiglie. Infatti per quest’anno viene previsto un adeguamento del bonus base per la spesa di luce e gas e un contributo straordinario per chi già riceve il Bonus energia.

Come funziona l’adeguamento del Bonus sociale

Il Bonus sociale energia consiste in una serie di agevolazioni introdotte nell’autunno del 2021 per aiutare le famiglie economicamente più deboli. Adesso l’Arera ha definito gli adeguamenti di quelle misure rimaste invariate per 2 anni. La misura tende a mantenere l’obiettivo del Bonus sociale, ovvero quello di ridurre del 30% la spesa attesa della bolletta elettrica e del 15% di quella per il gas. Gli adeguamenti saranno in misura diversa in base all’ISEE delle famiglie.

In arrivo un contributo straordinario

Il contributo straordinario è una misura eccezionale introdotto dal Governo per l’ultimo trimestre del 2023, in seguito all’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato internazionale. Il contributo straordinario è previsto per tutte quelle famiglie che già usufruiscono del Bonus sociale energia, stimate in 4 milioni. Lo stanziamento è di 300 milioni e che arriverà in automatico alle famiglie che ne hanno diritto.

Quali sono le famiglie coinvolte

Hanno diritto al Bonus sociale energia le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 9.530 euro. Queste famiglie riceveranno un adeguamento nella misura del 100%. Le famiglie con ISEE fino a 15mila euro riceveranno il Bonus adeguato nella misura dell’80%. Infine, anche per le famiglie con ISEE fino a 30mila euro con almeno 4 figli è in arrivo un contributo di adeguamento del Bonus sociale energia.