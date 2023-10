Solo 4 azioni hanno chiuso al rialzo al termine di una seduta difficile per il Ftse Mib

La giornata del Ftse Mib, dopo l’illusione di una ripresa del rialzo, ha visto le quotazioni crollare e perdere oltre l’1%. Il ribasso è stato generalizzato e delle 40 componenti solo 4 azioni hanno chiuso al rialzo al termine di una seduta difficile. Quali sono e quali potrebbe essere il loro futuro?

Amplifon galleggia, ma non riesce ancora a spiccare il volo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 28,12 €, in rialzo dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante il rialzo la situazione di Amplifon non cambia. Le quotazioni, infatti, sono ancora contenute all’interno della barra del 25 settembre quando il grafico dei prezzi ha registrato una forte escursione all’interno del trading range 29,51 € e 26,30 €. Solo la rottura di uno di questi due estremi potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Solo 4 azioni hanno chiuso al rialzo, tra queste Tenaris ha sfruttato il rialzo del petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 3 ottobre in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente a quota 14,575 €.

Le quotazioni Tenaris rompono un supporto che reggeva ormai da settimane e adesso potrebbero accelerare al ribasso. Unica speranza per i rialzisti è la tenuta del livello chiave in area 14,185 €. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Nei momenti di difficoltà il titolo Campari non tradisce mai: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 27 settembre a quota 10,88 €, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Come spesso accade, nei momenti bui dei mercati azionari le azioni Campari riescono a reggere all’urto dei ribassisti. Tuttavia, nonostante il rialzo, la tendenza in corso è sempre ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura superiore a 11,336 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Le azioni Italgas reagiscono, ma il ribasso potrebbe continuare ancora a lungo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a 4,768 €, in rialzo dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e con la rottura dell’importantissimo supporto in area 4,955 € adesso si potrebbero aprire le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. Da notare che tra i livelli di inversione indicati quello in area 4,115 € presenta la probabilità più elevata di respingere l’attacco degli orsi e favorire il rientro dei tori.

Nel breve, invece, una chiusura giornaliera superiore a 4,955 € potrebbe favorire un’inversione di tendenza rialzista.

