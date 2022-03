Marzo finalmente sta finendo e con lui anche un periodo piuttosto intenso e stressante. Se infatti nei primi mesi dell’anno la fortuna sembra essere stata poca e anche troppo altalenante, per qualcuno le bune notizie non si faranno aspettare. Le stelle prevedono un mese nuovo davvero interessante e all’insegna del cambiamento, che saprà regalarci tante bellissime novità. Insomma, ottime notizie per qualche segno, mentre per altri si prospettano delle situazioni rischiose.

Un mese intenso per lo Scorpione

Il mese di aprire sarà innanzitutto un mese incentrato su un importante cambio di intensità. Soprattutto per gli appartenenti al segno dello Scorpione, le novità modificheranno il modo in cui percepiremo le emozioni. Rabbia, affetto e amore sono alcune delle sensazioni che proveremo con una forza maggiore rispetto al normale. Si prospetta quindi un mese pieno di colpi di scena, dove la noia sarà solo un ricordo. Se da un certo punto di vista questo può rappresentare un vantaggio, però, da un altro, bisogna stare estremamente attenti. Evitiamo di prendere decisioni affrettate o sull’onda del sentimento perché potrebbero presto rivelarsi un fuoco di paglia. Per i single invece inizia un periodo d’oro per flirtare e innamorarsi, con la possibilità di trovare anche l’anima gemella. L’arrivo della primavera preannuncia una stagione movimentata e dinamica, anche se a volte un po’ troppo stancante.

In arrivo un aprile da capogiro per questo segno d’acqua, mentre amore a rischio per questi 2 segni sfortunati

Per quanto riguarda i segni del Toro e della Vergine, invece, in aprile l’amore potrebbe essere a rischio. Le stelle, infatti, vedono nel nostro futuro un’imminente separazione, senza specificare se temporanea o permanente. I nati sotto il segno del Toro si aspettino che con la primavera tutti i nodi vengano al pettine: tradimenti e infedeltà del proprio partner potrebbero essere uno dei motivi per cui mettere la parola fine alla propria storia d’amore. Evitiamo però di prendere decisioni troppo affrettate, soprattutto quando manchiamo di prove certe.

Coloro che invece appartengono al segno della Vergine saranno i primi a mettere a rischio la propria relazione. Sebbene precisione e cautela siano due grandi pregi che ci aiutano nella vita quotidiana, non si può dire lo stesso per quella amorosa. L’essere fragili e possessivi con il proprio partner è un “must” per la Vergine che, però, non farà altro che mettere a rischio il legame di coppia. Anche la pazienza di un’anima gemella ha un limite: cerchiamo quindi di non scaricare le nostre ansie nella relazione di coppia perché potrebbe portare a decisioni delle quali potremmo pentirci amaramente. Le stelle prevedono in arrivo un aprile da capogiro, che dovremo affrontare con attenzione e coscienza per poterlo superare senza troppe ammaccature.

