Molti di noi utilizzano il cellulare con troppa leggerezza.

Lo usiamo per cercare informazioni sul web, chiamare o scrivere messaggi ed e mail. La maggior parte di noi, però, non sa come si protegge davvero un cellulare.

Pochi ne sono consapevoli, ma ogni strumento che rende possibile l’accesso ad Internet, potrebbe essere attaccato da hacker e virus.

Stiamo parlando di persone in carne ed ossa, ma anche sistemi digitali, che si insinuano nel nostro cellulare a nostra insaputa. L’unico scopo di queste manovre è uno solo ed è molto dannoso per la nostra sicurezza: il furto di dati e soldi dal nostro cellulare.

Uno dei modi più utili per tenere sotto controllo la sicurezza del proprio telefono è cambiare spesso questi codici segreti.

In altri casi, però, questo potrebbe non bastare. Ma come facciamo a sapere se il nostro cellulare è vittima di virus o hacker?

Ecco quali sono gli sono gli indizi

Ci sono diversi indizi da considerare per capire se il cellulare è preso di mira da un attacco informatico.

Spesso non ci facciamo neanche caso, ma se la batteria del nostro cellulare si scarica in fretta, potrebbe essere colpa di uno o più malware. Questi, infatti, stressano il telefono perché sono sempre in azione e potrebbero causare un consumo esagerato della carica.

Il cellulare di molti rischia di bloccarsi proprio per questo motivo, ma non è tutto.

Il nostro telefono potrebbe ospitare un malware anche se consumiamo troppo traffico dati o se notiamo che il credito residuo finisce troppo velocemente.

Il cellulare di molti rischia di andare in tilt a causa di questo problema che fa scaricare velocemente la batteria

Un altro indizio che potrebbe farci sospettare una presenza dannosa, è l’invio, senza il nostro consenso, di messaggi spam a contatti della nostra rubrica.

Ma anche l’arresto anomalo delle applicazioni. Se si chiudono in modo forzato e insolito, dovrebbero farci sospettare qualcosa di strano.

Così come la presenza di annunci pop up: si tratta di quelle finestre che compaiono all’improvviso e che interrompono la visualizzazione di un sito internet.

Solitamente, queste finestre si chiudono quando interrompiamo la nostra navigazione. Se, però, dovessero comparire anche una volta chiuso il browser, dovremmo iniziare a preoccuparci.

Ecco come difendersi da queste minacce

Il primo modo per interrompere questo pericolo è installare sul proprio cellulare dei sistemi antivirus. Molti considerano inutili questi servizi, a differenza di altre scuole di pensiero, che ritengono questi sistemi siano davvero molto validi.

Nel caso in cui, però, non dovessimo riuscire a risolvere il problema in questo modo, dovremmo riformattare il nostro cellulare.

In sostanza, dovremo prima operare un backup dei nostri dati, e poi passare al processo di formattazione. In questo modo, verranno cancellati tutti i dati e i programmi dal nostro cellulare, che sarà finalmente come nuovo.