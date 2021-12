Addobbare l’abitazione o lo spazio esterno che la circonda è una vera esigenza per molti, almeno durante questo periodo dell’anno. I giardini sono tutti belli in estate, ma chi ha la ricchezza di avere un bel verde anche d’inverno è un passo avanti a tutti. La buona notizia è che sarebbe in arrivo tanta fortuna per chi riceve in regalo queste piante decorative invernali per casa o giardino.

Tutti certamente conoscono la stella di Natale, senza magari sapere che disfarsi di questa pianta quando perde le foglie è un gravissimo errore.

La stella di Natale, però, non è l’unica pianta da regalare o ricevere in regalo come buon auspicio. La selezione di piante che segue costituirebbe nella tradizione un vero porta fortuna per tutto l’anno.

Quali regalare a Natale per buon auspicio

È bene precisare che tutte queste piante rappresenterebbero non solo una tradizione che arricchisce il Natale, ma una vera fortuna nel tempo. Basterà, infatti, dargli poche cure, per continuare a godere di tutta la loro bellezza.

Il regalo perfetto per chi non ha un grande pollice verde è, certamente, l’Echeveria. Una pianta grassa dalle foglie rossicce alle punte, perfettamente in tinta con il Natale. L’unica accortezza per mantenere vivo il colore rosso consiste, solamente, nel garantire alla pianta una buona esposizione luminosa costante. Si tratterebbe di un portafortuna che esprime, tra le altre cose, “forza perfetta”.

Ha, invece, bellissime bacche rosse l’Ardisia Crenata. Questa pianta è capace di durare anni per il padrone che le garantisce tanta luce, ma mai sole diretto.

L’Erica gracilis è la pianta perfetta per abbellire le fioriere anche in inverno. La pianta tollera bene anche il freddo e augurerebbe, a chi la riceve, buona sorte e protezione.

La Pernettya è una sempreverde che produce pure bacche rosse o rosa. Nel linguaggio dei fiori, questa pianta simboleggerebbe desideri che si avverano e tanta speranza.

E, poi, i tanto famosi Pungitopo, Agrifoglio e Vischio, entrambe 3 piante portafortuna assai conosciute.

