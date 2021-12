In questi giorni l’oroscopo interessa tutti. Anche quelli che durante tutto l’anno ci credono poco e gli danno poca importanza, lo consultano. Chi lo legge sui giornali, chi lo ascolta per radio e chi lo ricerca su Internet. Comunque sia, una cosa è certa: tutti vogliamo sapere come sarà questo 2022 che ci attende.

Al nuovo anno manca ancora qualche giorno, e le stelle continuano a lavorare per noi, nel bene e nel male. Già abbiamo visto che non solo l’Acquario farà faville a dicembre ma anche questi altri 2 segni zodiacali che saranno travolti da amori romantici e passionali. Per quanto invece riguarda il settore affari e finanze, fiumi di soldi e importanti gratificazioni sul lavoro entro dicembre per l’Ariete ed anche per questi altri 2 fortunati segni zodiacali.

Ma le sorprese e le soddisfazioni non sono finite. Infatti, grandiose notizie inaspettate per Toro e Capricorno, ma anche importanti novità attendono entro fine anno questi altri 3 segni zodiacali.

Buone notizie per i segni di terra

Potremmo quasi dire che dicembre è il mese del Toro. Si tratta infatti di un mese particolarmente favorevole, quasi strategico. Anzitutto, in ambito lavorativo, i nati sotto il segno del Toro riceveranno una notizia attesa ed agognata da tanto tempo. Questa porterà notevoli soddisfazioni ma anche importanti stravolgimenti in ambito economico finanziario. E per concludere in bellezza, aumento della passionalità in ambito amoroso.

Una sorte molto simile attende anche i Capricorno. Si prevedono infatti improvvisi successi nella professione e anche sul piano sentimentale. Il periodo è propizio per fare scelte importanti, come iniziare una convivenza, progettare un matrimonio o addirittura un figlio.

Grandiose notizie inaspettate per Toro e Capricorno, ma anche importanti novità attendono entro fine anno questi altri 3 segni zodiacali

I due segni di terra non sono gli unici fortunati. Vediamo chi sono gli altri 3 segni particolarmente amati dalle stelle in questo dicembre 2021.

Tutto a gonfie vele per il Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario vivranno le feste in maniera più euforica del solito. D’altra parte, si prevede un avanzamento di carriera da cui consegue una situazione economica molto soddisfacente. Le basi ideali per pensare a progetti importanti in campo amoroso.

Felici novità anche per Vergine e Cancro

Con le stelle benevole, il segno della Vergine potrà approfittare di questo periodo particolarmente favorevole per fare scelte importanti come fare un trasloco, cambiare auto o lavoro. Ed ancora, investire denaro o, più semplicemente, fare un cambio totale di look!

Da sempre amanti del Natale e delle feste in famiglia, per i nati sotto il segno del Cancro sono previste novità in campo sentimentale. Entro il 31 dicembre i single potranno vivere un magico colpo di fulmine.

Approfondimento

Vincite al gioco e una valanga di soldi a dicembre per questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante