Nel weekend abbiamo messo l’accento sulla tendenza ancora ribassista del time frame settimanale del Nasdaq C. spiegando che in contesti similari gli altri listini americani hanno generato spesso dei falsi segnali. Sarà così anche stavolta? Al momento è prematuro fare delle congetture ma quello che dobbiamo osservare saranno gli eventi che si verificheranno fra lunedì e martedì. In questi 2 giorni si deciderà la continuazione o meno (onda C) del rally natalizio.

Di cosa ci occuperemo oggi nel nostro commento dei mercati americani?

Wall Street a inizio settimana con 3 titoli guida ancora al ribasso.

Procediamo per gradi.

Riepiloghiamo i livelli da monitorare per la giornata odierna

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.710. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.678. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.674. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Cosa attendere per la settimana appena iniziata?

Il minimo molto probabilmente verrà segnato oggi e il massimo nella giornata di venerdì.

Wall Street a inizio settimana con 3 titoli guida ancora al ribasso

Ci riferiamo a Amazon (NASDAQ:AMZN), JPMorgan e Netflix.

Amazon, ultimo prezzo a 3.444,24.

Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori a 3.596 dollari, saranno possibili ulteriori ritracciamenti verso area 3.200/2.850 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio rialzista verrebbe dato da una chiusura giornaliera superiore ai 3.519.

JPMorgan, ultimo prezzo a 159,82.

Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori a 164,78 dollari, saranno possibili ulteriori ritracciamenti verso area 149,59/143 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio rialzista verrebbe dato da una chiusura giornaliera superiore ai 161,70.

Netflix, ultimo prezzo a 611,66.

Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori a 675,38 dollari, saranno possibili ulteriori ritracciamenti verso area 568,88 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio rialzista verrebbe dato da una chiusura giornaliera superiore ai 617,74.