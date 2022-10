Come deumidificare la casa e quali sono i danni da eccesso di umidità

Tra le mura domestiche non basta avere il tepore d’inverno ed il refrigerio d’estate, per esempio grazie al condizionatore a pompa di calore. Ma è necessario pure mantenere degli adeguati livelli di umidità. Per esempio, proprio il condizionatore si può accendere nella modalità deumidificazione, così come si può togliere l’umidità in eccesso negli ambienti anche con dei rimedi e con delle soluzioni naturali.

Abbassare l’umidità in casa evita non solo possibili complicanze a medio ed a lungo termine di natura respiratoria, ma si evita pure la formazione di muffe. Con i muri che, altrimenti, tenderanno a diventare neri anche in poco tempo. Così come l’eccessiva umidità in casa, tra l’altro, può portare per esempio pure al distacco della carta da parati.

Come deumidificare la casa e cosa fare per non avere problemi respiratori

Detto questo, per chi non ha il condizionatore con la funzione di deumidificazione, bastano delle semplici accortezze per evitare di vivere tra le mura domestiche in ambienti con un eccesso di umidità. Ogni volta che il meteo lo permette, infatti, basta semplicemente aprire le porte e le finestre.

Soprattutto quando in casa ci sono le fonti di vapore in quanto, per esempio, si sta cucinando. Ecco, quindi, come deumidificare la casa in maniera del tutto naturale. Evitando potenziali rischi per la salute che sono generalmente correlati alle allergie. In ambienti molto umidi, infatti, a proliferare sono gli acari della polvere.

Altri rimedi naturali per togliere dagli ambienti domestici l’umidità eccessiva

Per evitare che negli ambienti domestici l’umidità sia eccessiva, inoltre, non si dovrebbero mai asciugare i panni in casa. Specie se questi vengono posizionati sopra i termosifoni. In più, tra le mura di casa, per evitare la condensa, le pareti dovrebbero essere costituite sempre da intonaco antiumido.

Ed in ogni caso il deumidificatore naturale che si può sempre utilizzare, così come ci consigliano le nonne, è quello che si ottiene utilizzando il sale grosso. Che permette proprio con un’azione naturale di assorbire l’umidità.

Al riguardo, su come deumidificare la casa, basterà posizionare dei bicchieri di plastica o delle ciotole con il sale grosso in punti strategici della casa. A partire dalla cucina dove a regnare quando si cucina, come sopra accennato, sono i vapori. Il sale grosso è in grado proprio di attirare l’umidità, con la sua efficacia che si noterà poi in maniera vistosa. Dato che il sale grosso tenderà ad essere umido, spesso addirittura bagnato quando il tasso di umidità è molto alto.

