Ogni angolo del nostro giardino o balcone è ormai colmo di piante, per abbellire e profumare gli spazi. Mesi di esercitazione e pollice verde hanno reso i davanzali di casa e la cucina pieni di spezie e utili erbe. Sembra facile mantenere in forma le piante, ma le cure e i dettagli di ogni singolo gesto fanno la differenza. Perché non si tratta solo di buon concime, terreno adatto e innaffiature regolari, ma anche di esposizione. A volte si dà per scontato che tutti i vegetali abbiano bisogno di sole diretto, invece non è così. Tendiamo a posizionare le piante officinali tutte, indistintamente, dove ci sono i raggi diretti.

Molti ancora sbagliano quando mettono queste erbe aromatiche in pieno sole, rischiando di rovinarle.

Menta

La corretta esposizione contribuisce al benessere della pianta, per questo bisogna distinguere quali hanno bisogno di zone ombreggiate. La menta è una pianta perenne che tollera poco il caldo torrido e quindi preferisce le zone all’ombra. La posizione ideale sarebbe sud-est e sud-ovest, in alternativa a ridosso dei muri. Che sia in vaso o in terra, basterà avere un terreno fertile e crescerà rapidamente, tenendo anche lontano le zanzare. Evitare di piantare in zona altri aromi, perché è invadente, meglio se vicino ai pomodori e cavoli.

Coriandolo e prezzemolo

Si somigliano molto, eppure sono piante distinte e provengono anche da zone diverse. Il coriandolo è annuale, ricco di antiossidanti, mentre il prezzemolo, biennale, è fonte di vitamina C. La prima ha un sapore nettamente più deciso e pungente rispetto all’altra, più delicato e leggermente piccante. Nei climi molto caldi, si devono posizionare entrambe in zone meno soleggiate, almeno a mezz’ombra. Questo tipo di esposizione agevolerà la crescita delle foglie, soprattutto in questi mesi estivi caldi e afosi. Mai piantare vicino il prezzemolo piselli e carote, meglio accanto ravanelli e pomodori. Il coriandolo rovina le culture di finocchio e favorisce quelle di aneto.

Ecco perché molti ancora sbagliano quando mettono queste erbe aromatiche in pieno sole.