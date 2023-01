Perché il giorno dell’Epifania è festa? Ecco cosa non tutti sanno sul 6 gennaio

Si dice che l’Epifania tutte le feste porti via, ma è un ultimo giorno festivo di cui beneficiare nel periodo natalizio. Si tratta di una ricorrenza che ha un significato religioso, ma anche laico. Ecco alcune informazioni che potrebbe essere utile scoprire.

Epifania o giorno della Befana sono termini con cui si indica la giornata festiva del 6 gennaio. Una data che ha una valenza religiosa, ma non solo.

Per quel che riguarda la tradizione cristiana occidentale si ricorda anche la visita dei Re Magi a Gesù Bambino. La parola Epifania deriva dal greco e significa “manifestazione” poiché la festa celebra la manifestazione di Dio, incarnatosi in Gesù Cristo.

Perché il giorno dell’Epifania è festa? Le cose da sapere

Nella tradizione popolare l’Epifania è anche denominata Befana. Una definizione impropria, considerato che fa riferimento a colei che nelle narrazioni fatte ai più piccoli porta i doni alla vigilia del 6 gennaio.

Si tratta di dolciumi e caramelle riservati ai bambini più buoni e simbolicamente “carbone” a quelli che si sarebbero comportati peggio. La sua figura è assimilabile a quella di Babbo Natale e i suoi doni per certi versi simboleggiano anche quelli portati dai Re Magi a Gesù.

Il 6 gennaio è anche la data in cui si usa dire che “l’Epifania tutte le feste porta via”. Il riferimento è, ovviamente, alla chiusura del periodo natalizio che parte con la Vigilia di Natale il 24 dicembre.

Perché il 6 gennaio è festa? Non è sempre stato così

L’Epifania, come si sa, è uno di quei giorni festivi anche per il calendario “laico”. Nel senso che questo presuppone che la maggior parte delle attività lavorative non siano operative.

Come avviene, ad esempio, a Santo Stefano o a Capodanno, la maggior parte degli uffici pubblici ad esempio resta chiusa. E così la fetta più ampia delle attività private.

Cosa è successo nel 1985

A stabilirlo è stato il Decreto del Presidente della Repubblica numero 792 del 1985. Si trattò di un “riconoscimento come giorni festivi di festività religiose”, tra cui figurava il 6 gennaio come Epifania del Signore.

Questo aneddoto storico chiarisce perché il giorno dell’Epifania è festa sul calendario. Ma ciò che non tutti sanno è che mise fine ad un periodo in cui l’Epifania non era festa.

Quel DPR si occupò di ripristinare ciò che, in realtà, era stato cambiato. La Legge numero 54 del 5 marzo 1977 aveva, infatti, cancellato la ricorrenza come festività sul calendario. Con quel testo cessavano di essere considerati festivi agli effetti civili alcune giornate come il 6 gennaio. In sostanza per diversi anni l’Epifania non è stato un giorno festivo.