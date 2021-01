Le fusioni e in genere tutte le operazioni capitalistiche portano grandi cambiamenti e difficoltà iniziali che se non affrontate debitamente, affondano il progetto! In arrivo i soliti disagi e il cambio dell’IBAN per chi ha il conto in queste banche oggetto di fusione per cessioni aziendali.

Quando si tratta di banche, bè il tema è almeno doppio. Il primo è quello dei dipendenti, che vedono la propria vita lavorativa stravolta, ma dovranno considerare il cambiamento quale opportunità (sarà meglio!). Il secondo è quello che interessa alla Redazione di ProiezionidiBorsa e che riguarda i clienti, spesso ignari dell’evoluzione capitalistica della propria banca. Anzi, soventemente, può accadere che l’ignaro cliente non riesca a ricevere un bonifico o ad accedere all’Home Banking, perché, nel frattempo, è cambiata l’insegna della banca.

Milioni di depositi e prestiti che si sposteranno insieme ai clienti

Il “casus belli” in questione è la cessione di 587 sportelli che passeranno da Intesa San Paolo a BPER Banca. Si tratta, di una mega operazione concordata prima dell’acquisto di UBI Banca da parte di Intesa San Paolo. In effetti, i clienti interessati in tutta Italia sono attualmente, per la maggior parte correntisti di UBI. Solo una piccola parte della cessione, invece, riguarda Intesa (circa 30 sportelli)

In arrivo i soliti disagi e il cambio dell’IBAN per i clienti di queste banche

L’operazione di cessione, come indicano le sigle aziendali, interesserà più di un milione di clienti. Cosa dovranno aspettarsi, dunque, i nostri Lettori correntisti di UBI Banca e Intesa San Paolo? Innanzitutto, l’invito è quello di verificare se la propria filiale di UBI o Intesa è passata a BPER. In tal caso sarà necessario affrontare le seguenti tematiche:

Il cambio dell’IBAN. Attenzione le coordinate cambieranno sicuramente in quanto il codice che identifica la Banca sarà di verso. Il nuovo codice ABI sarà 5387, pertanto cambierà, di conseguenza anche l’IBAN.

Verificare l’accesso dell’Home Banking in quanto con ogni probabilità si dovrà adottare la procedura della nuova banca.

Le carte probabilmente, all’inizio funzioneranno, poi saranno richiamate;

Stessa sorte per gli assegni e i libretti.

Per quanto concerne il cambio dell’IBAN, raccomandiamo di seguire anche il cambio degli addebiti permanenti. Ad ogni modo sarà bene confrontarsi con i propri riferimenti in banca: le persone! Perché sebbene siano in arrivo i soliti disagi e il cambio dell’IBAN perchi ha il conto in queste banche, le persone non saranno mai sostituite da nessun codice!

